В апреле-мае будет по 4 выходных подряд — Календарь. Когда отрабатывать?

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Опубликовано: 17.04.2023 15:14 , Обновлено: 23.04.2023

Уже с 22 апреля белорусы планируют длительный отдых – с субботы, на 4 дня подряд. Следующий такой же ждет в начале мая. Посмотрели график выходных на конец апреля и начало мая, а также производственный календарь.

Так, многие белорусы будут отдыхать с 22 по 25 апреля. Но есть нюанс – за понедельник, 24 апреля , нужно будет отработать в субботу, 29 апреля , сообщили в Минтруда Беларуси. Это касается тех, у кого 5-дневная рабочая неделя.

По такой же схеме белорусы будут отдыхать и с 6 по 9 мая . За понедельник, 8 мая , нужно отработать в субботу, 13 мая .

Нерабочими также будут (без изменений) воскресенье, 30 апреля , и понедельник – 1 мая, 2 дня подряд.

Кстати, согласно производственному календарю Министерства труда на 2023 год, расчетная норма рабочего времени в мае составит:

для пятидневной рабочей недели: 167 часов (при 40-часовой рабочей неделе) и 146 часов (при 35-часовой);

для шестидневной рабочей недели: 166 часов (при 40-часовой рабочей неделе) и 145 часов (при 35-часовой).

В апреле будет сразу 11 выходных. Вот календарь, как будут отдыхать и работать белорусы