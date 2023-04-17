В апреле-мае будет по 4 выходных подряд — Календарь. Когда отрабатывать?
Уже с 22 апреля белорусы планируют длительный отдых – с субботы, на 4 дня подряд. Следующий такой же ждет в начале мая. Посмотрели график выходных на конец апреля и начало мая, а также производственный календарь.
Так, многие белорусы будут отдыхать с 22 по 25 апреля. Но есть нюанс – за понедельник, 24 апреля , нужно будет отработать в субботу, 29 апреля , сообщили в Минтруда Беларуси. Это касается тех, у кого 5-дневная рабочая неделя.
По такой же схеме белорусы будут отдыхать и с 6 по 9 мая . За понедельник, 8 мая , нужно отработать в субботу, 13 мая .
Нерабочими также будут (без изменений) воскресенье, 30 апреля , и понедельник – 1 мая, 2 дня подряд.
Кстати, согласно производственному календарю Министерства труда на 2023 год, расчетная норма рабочего времени в мае составит:
- для пятидневной рабочей недели: 167 часов (при 40-часовой рабочей неделе) и 146 часов (при 35-часовой);
- для шестидневной рабочей недели: 166 часов (при 40-часовой рабочей неделе) и 145 часов (при 35-часовой).
В апреле будет сразу 11 выходных. Вот календарь, как будут отдыхать и работать белорусы