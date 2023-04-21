Появился график отключения горячей воды в городах Беларуси. Где уже с 10 мая?

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Опубликовано: 21.04.2023 08:34 , Обновлено: 21.04.2023

Ещё не у всех белорусов в домах отключили отопление, а энергетики по всей стране уже объявили о плановых отключениях горячей воды. Их проводят ежегодно, чтобы облегчить ремонтные и профилактические работ на теплосетях и подготовить их к зимнему отопительному периоду. Первые отключения запланированы уже на 10 мая.

Так, в «Минскэнерго» заявили, что пообещали максимально сократить период отключения горячей воды. Если испытания трубопроводов тепловых сетей пройдут успешно и серьёзных дефектов выявлено не будет, горячую воду пообещали включить через 13 суток .

Об изменениях сроков включения горячей воды потребителей будут информировать начальники местных жилищно-эксплуатационных участков.

Плановое отключение горячей воды в Минске начнётся уже 16 мая . Список домов, которые попали в первую “майскую волну” отключения, можно посмотреть на сайте “Минскэнерго” по ссылке.

Однако первыми без горячей воды останутся не минчане, а жители Могилёва . По информации местного облисполкома, там первые отключения начнутся уже 10 мая . С графиком отключений, которое растянется на всё лето, можно ознакомиться по ссылке.

Также раньше минчан без горячей воды останутся и жители некоторых районов Витебска . В этом областном центре первые отключения планируют провести 12 мая . График на всё лето представлен на сайте “Витебскэнерго” по ссылке.

С 17 мая начнут отключение горячей воды в Гомеле . С подробным графиком можно ознакомиться по ссылке. Энергетики Гродно запланировали начать профилактические работы на теплосетях с отключением воды 24 мая . В городе отключение традиционно проводят по четырем зонам, которые расписаны на сайте “Гродноэнерго” по ссылке.

Не озвучили точные графики отключения горячей воды пока только Брестские энергетики.