Когда в Беларуси закончатся паводки? Вот что сказали в Белгидромете

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Опубликовано: 12.04.2023 15:49 , Обновлено: 12.04.2023

Весной 2023 году многие белорусские реки вышли из берегов и подтопили дороги, дворы, дома. Они принесли беды жителям Гомельской, Витебской, Могилевской, Брестской и Минской областей. Когда же закончатся паводки? На этот вопрос ответили в Белгидромете.

По словам начальника отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елены Зубченок, весеннее половодье во всех речных бассейнах, как правило , заканчивается в мае. Тогда «наступает переход от весеннего половодья к летне-осенней межени», рассказала она. Однако более конкретного прогноза не сделала.

В свою очередь на сайте Белгидромета сказано, что «в ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, небольшой рост уровней воды сохранится на Припяти, в нижнем течении Днепра и Березины».

По их данным на 12 апреля: