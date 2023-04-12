Когда в Беларуси закончатся паводки? Вот что сказали в Белгидромете
Весной 2023 году многие белорусские реки вышли из берегов и подтопили дороги, дворы, дома. Они принесли беды жителям Гомельской, Витебской, Могилевской, Брестской и Минской областей. Когда же закончатся паводки? На этот вопрос ответили в Белгидромете.
По словам начальника отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Елены Зубченок, весеннее половодье во всех речных бассейнах, как правило , заканчивается в мае. Тогда «наступает переход от весеннего половодья к летне-осенней межени», рассказала она. Однако более конкретного прогноза не сделала.
В свою очередь на сайте Белгидромета сказано, что «в ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, небольшой рост уровней воды сохранится на Припяти, в нижнем течении Днепра и Березины».
По их данным на 12 апреля:
- на Западной Двине у г. Полоцк уровень воды опустился ниже опасной высокой отметки;
- «небольшой (1-12 см за сутки) рост» уровней отмечается на Припяти, Днепре на участке Речица – Лоев, Немане у г.Мосты и Березине у г.Светлогорск, на остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине, Вилии и Соже отмечается спад уровней воды с интенсивностью до 40 см за сутки. На большинстве рек вода находится на пойме;
- уровни воды превышают опасные высокие отметки на Западной Двине у г. Верхнедвинск, Днепре у г.Жлобин и г.п.Лоев, Березине у г.Борисов и г.Бобруйск, Соже у г.Гомель, его притоке реке Проня у д.Летяги, Припяти у д.Черничи, г.Петриков, ее притоках реках Цна у д.Дятловичи, Птичь у д Першая Слободка, Случь у аг.Ленин и Уборть у д.Краснобережье;
- уровни воды «близки к опасным высоким отметкам» на Березине у г.Светлогорск и Припяти у г.Мозырь на 17 см и 18 см соответственно.