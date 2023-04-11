Власти Минска запланировали салют на 9 мая. Где и в котором часу?

Опубликовано: 11.04.2023 12:33 , Обновлено: 11.04.2023

Государственное учреждение «Минскконцерт», которое является главной столичной концертной организацией, начало искать поставщика услуг для организации праздничных мероприятий на День Победы. Из техзадания, размещенного вместе с заявкой на сайте госзакупок, узнали, где и во сколько в этом году городские власти планируют устроить праздничный салют в честь 9 мая.

Как следует из заявки, на на сам салют и его музыкальное сопровождение Минск планирует потратить порядка 220 тыс. рублей. Ещё одна заявка “Минскконцерта” на 166 тыс. рублей размещена на “материально-техническое обеспечения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы”.

Согласно техзаданию “Минскконцерта”, салют планируется запускать в промежутке между 22−23 часами. Точное время заказчики пообещали объявить чуть позже. Праздничный фейерверк, который продлится примерно 5 минут, будет сопровождаться музыкой. Заказчик предложил следующие основные площадки для праздничных концертов:

площадка в парке Я.Купалы;

парк им. М.Павлова;

набережная водохранилища Дрозды;

ул. Неманская (парк Уго Чавеса);

ул. Ташкентская (ГСКУ Чижовка-Арена);

площадка у Национальной библиотеки Беларуси.

Как следует из заявки, в этом году минчан ждёт салют в “преобладающей цветовой гамме цвета национального флага Республики Беларусь”.