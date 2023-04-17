В Беларуси повысили пенсии на 5%. Сколько раз обещают ещё?

Опубликовано: 17.04.2023 18:58 , Обновлено: 17.04.2023

В министерстве труда Беларуси сообщили, что с 1 мая пенсии будут повышены на 5%. Указ № 107, который называется «О повышении пенсий», Александр Лукашенко подписал 17 апреля .

Согласно документу, перерасчёту подлежат все все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В результате размер пенсии будет повышен в среднем на 5%.

“Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в мае 2023 г. составит 705 рублей и увеличится на 21% по отношению к маю 2022 года”, - пообещали в Минтруда. Но в данном случае речь идёт о начисленной пенсии, а не реальной. Например, последняя, с учётом инфляции, выросла за 2022 год – на 8,7%, в то время, как начисленная - на 23%.

В Минтруда уточнили, что в рублях пенсии вырастут у всех пенсионеров по-разному. Они зависят от стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

Сколько раз обещали повысить пенсии в Беларуси в 2023 году?

В последний раз перерасчёт пенсий был произведен в декабре 2022 года. Уже после этого Александр Лукашенко пообещал, что В 2023 году проведут три повышения пенсий. «В следующем году раза три мы тоже их поддержим, они у нас небогатые», — сказал он.

На повышение пенсий в бюджете запланировано на 2,5 млрд рублей больше, чем в 2022 году. И это при том, что всего в Беларуси около 2,3 млн пенсионеров в 2023 году, сообщили в Минтруда. Это при том, что, по данным Белстата, на начало 2022 года в Беларуси насчитывалось 2,410 млн получателей трудовых пенсий.