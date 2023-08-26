Рост некоторых зарплат, повышение пенсий, подорожание услуг. Что еще изменится в Беларуси в сентябре?

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Опубликовано: 26.08.2023 09:50 , Обновлено: 26.08.2023

Приближается осень, а это значит, что листва на деревьях начнет желтеть и опадать, школьники вновь сядут за парты и всех белорусов ждут большие изменения. Для кого-то новости точно будут приятными, для кого-то — не очень. Собрали, что ждет нас в сентябре.

Рост базовой ставки (и зарплат бюджетников)

Совет министров Беларуси с 1 сентября решил повысить размер базовой ставки до 235 рублей. Увеличение составило 7 рублей.

Отметим, что базовая ставка – основа для расчета заработной платы бюджетников. То есть, с повышением БС должны вырасти и зарплаты бюджетников.

Совмин Беларуси повысил базовую ставку. На сколько?

Повышение пенсий

Кроме того, с 1 сентября должен произойти перерасчет трудовых пенсий. В среднем они должны вырасти на 5%.

На эти нужды власти выделили дополнительно 72 млн рублей на первый осенний месяц.

Белорусам повысили пенсии на 5%. Когда пересчитают?

Рост и снижение цен на услуги «Белпочты»

С 1 сентября 2023 года должны вырасти некоторые тарифы «Белпочты». Например, на почтовую пересылку по Беларуси.

Но в то же время цены на некоторые услуги, наоборот, снизят. Правда, лишь в некоторых регионах страны. Это тарифы на выплату:

пенсий;

пособий;

компенсаций;

осуществление других соцвыплат.

“Белпочта” подняла цены на некоторые услуги. Сколько придётся платить за получение пенсий?

Надбавки учителям, воспитателям и не только

Министерство образования Беларуси в новом учебном году будут действовать следующие надбавки за работу в отрасли:

для воспитателей дошкольного образования — 20% от оклада

для помощников воспитателя — 10% от оклада;

для учителей (за исключением учителей детских школ искусств) — 21% от оклада;

для большинства преподавателей и мастеров производственного обучения — 6% от оклада;

для руководителей и специалистов из числа профессорско-преподавательского состава — 15% от оклада.

Также надбавка за работу в отрасли положена методистам и руководителям структурных подразделений, обособленных подразделений, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования и их заместителям. Подробнее читайте по ссылке:

Минобразования определилось с надбавками учителям. Кому и сколько назначат с 1 сентября?

Подорожание сигарет

Также с 1 сентября в очередной раз поднимут стоимость некоторых марок сигарет — на 5, 10, 20 и даже 30 копеек. Подорожают в том числе недорогие сигареты.

В Беларуси подняли цены на сигареты с 1 сентября. Даже на недорогие

Отметим, что в предыдущий раз цены на табачные изделия поднимали с 1 августа.

Нововведение в Wildberries

Маркетплейс Wildberries также ввел новое правило. С 1 сентября вернуть товар надлежащего качества (если не подошел размер, фасон, цвет, длина и т.п.) можно будет только в одном пункте Беларуси.

Сделать это можно в течение 14 дней с момента получения. При этом вещь не должна побывать в употреблении и нужен чек.

Wildberries ввел для белорусов очередное новшество: сдать небракованный товар можно лишь в одном пункте. Где?

Банковские изменения

Что касается новостей из банков, то:

С 1 сентября «Приорбанк» ввел комиссию за обслуживание некоторых счетов, которая составит от 750 до 12 000 рублей.

Банк БелВЭБ объявил, что с 22 сентября 2023 года прекратит выпуск ряда банковских карточек для физлиц.

БНБ-Банк с 25 сентября решил изменить порядок взимания комиссии за ведение счета (в том числе счета с карточкой) в долларах и (или) евро.

“Белавиа” запретила пассажирам выбирать место на самолете

А еще “Белавиа” объявила о приостановлении продажи дополнительных услуг на рейсы, которые вылетают с 1 сентября 2023 года. Хотя в компании заверили, что введенные ограничения — временные.

Но это еще не все изменения. Другое касается провоза багажа:

“Белавиа” запретила пассажирам выбирать место на самолёте. Что ещё будет нельзя с 1 сентября?

Показ “Барби”

Кстати, с 9 сентября в Беларуси пообещали показывать ожившую розовую сказку из детства миллионов женщин с сюжетом, который некоторые критики уже назвали манифестом неофеминизма — «Барби».

Датой окончания проката значится 4 октября.

«Киновидеопрокат» назвал дату, когда в Беларуси покажут «Барби». А что насчет «Оппенгеймера»?

Эксперимент с проездом для школьников

На минских школьниках в сентябре решили опробовать новую модель оплаты общественного транспорта. В будущем ее хотят распространить по всей Беларуси.

Так, учащимся двух колледжей и четырех школ будут выданы карточки, аналогичные проездному билету. Подробности — по ссылке:

В Минске пообещали начать эксперимент над школьниками, который хотят внедрить по всей Беларуси

Не забываем включать фары авто днем

Напомним, что с 25 августа по 5 сентября все водители должны ездить с включенными фарами, в том числе днем. Это связано с ежегодной акцией «Внимание — дети!», цель которой предупредить дорожные происшествия с участием детей.

За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 18.13 КоАП: водитель может отделаться предупреждением или получить штраф в размере до трех базовых величин (111 рублей).

До Br111 — В ГАИ напомнили, за что с 25 августа будут штрафовать белорусов

Контроль МВД за некоторыми белорусами

Кроме того, МВД Беларуси в начале сентября пообещало провести комплекс мероприятий. В ведомстве рассказали, за кем будет особый контроль.

МВД объявило 12-дневный контроль белорусов и их семей. Кого и куда отправят «при наличии оснований»?