Рост некоторых зарплат, повышение пенсий, подорожание услуг. Что еще изменится в Беларуси в сентябре?
Приближается осень, а это значит, что листва на деревьях начнет желтеть и опадать, школьники вновь сядут за парты и всех белорусов ждут большие изменения. Для кого-то новости точно будут приятными, для кого-то — не очень. Собрали, что ждет нас в сентябре.
Рост базовой ставки (и зарплат бюджетников)
Совет министров Беларуси с 1 сентября решил повысить размер базовой ставки до 235 рублей. Увеличение составило 7 рублей.
Отметим, что базовая ставка – основа для расчета заработной платы бюджетников. То есть, с повышением БС должны вырасти и зарплаты бюджетников.
Совмин Беларуси повысил базовую ставку. На сколько?
Повышение пенсий
Кроме того, с 1 сентября должен произойти перерасчет трудовых пенсий. В среднем они должны вырасти на 5%.
На эти нужды власти выделили дополнительно 72 млн рублей на первый осенний месяц.
Белорусам повысили пенсии на 5%. Когда пересчитают?
Рост и снижение цен на услуги «Белпочты»
С 1 сентября 2023 года должны вырасти некоторые тарифы «Белпочты». Например, на почтовую пересылку по Беларуси.
Но в то же время цены на некоторые услуги, наоборот, снизят. Правда, лишь в некоторых регионах страны. Это тарифы на выплату:
- пенсий;
- пособий;
- компенсаций;
- осуществление других соцвыплат.
“Белпочта” подняла цены на некоторые услуги. Сколько придётся платить за получение пенсий?
Надбавки учителям, воспитателям и не только
Министерство образования Беларуси в новом учебном году будут действовать следующие надбавки за работу в отрасли:
- для воспитателей дошкольного образования — 20% от оклада
- для помощников воспитателя — 10% от оклада;
- для учителей (за исключением учителей детских школ искусств) — 21% от оклада;
- для большинства преподавателей и мастеров производственного обучения — 6% от оклада;
- для руководителей и специалистов из числа профессорско-преподавательского состава — 15% от оклада.
Также надбавка за работу в отрасли положена методистам и руководителям структурных подразделений, обособленных подразделений, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования и их заместителям. Подробнее читайте по ссылке:
Минобразования определилось с надбавками учителям. Кому и сколько назначат с 1 сентября?
Подорожание сигарет
Также с 1 сентября в очередной раз поднимут стоимость некоторых марок сигарет — на 5, 10, 20 и даже 30 копеек. Подорожают в том числе недорогие сигареты.
В Беларуси подняли цены на сигареты с 1 сентября. Даже на недорогие
Отметим, что в предыдущий раз цены на табачные изделия поднимали с 1 августа.
Нововведение в Wildberries
Маркетплейс Wildberries также ввел новое правило. С 1 сентября вернуть товар надлежащего качества (если не подошел размер, фасон, цвет, длина и т.п.) можно будет только в одном пункте Беларуси.
Сделать это можно в течение 14 дней с момента получения. При этом вещь не должна побывать в употреблении и нужен чек.
Wildberries ввел для белорусов очередное новшество: сдать небракованный товар можно лишь в одном пункте. Где?
Банковские изменения
Что касается новостей из банков, то:
- С 1 сентября «Приорбанк» ввел комиссию за обслуживание некоторых счетов, которая составит от 750 до 12 000 рублей.
- Банк БелВЭБ объявил, что с 22 сентября 2023 года прекратит выпуск ряда банковских карточек для физлиц.
- БНБ-Банк с 25 сентября решил изменить порядок взимания комиссии за ведение счета (в том числе счета с карточкой) в долларах и (или) евро.
“Белавиа” запретила пассажирам выбирать место на самолете
А еще “Белавиа” объявила о приостановлении продажи дополнительных услуг на рейсы, которые вылетают с 1 сентября 2023 года. Хотя в компании заверили, что введенные ограничения — временные.
Но это еще не все изменения. Другое касается провоза багажа:
“Белавиа” запретила пассажирам выбирать место на самолёте. Что ещё будет нельзя с 1 сентября?
Показ “Барби”
Кстати, с 9 сентября в Беларуси пообещали показывать ожившую розовую сказку из детства миллионов женщин с сюжетом, который некоторые критики уже назвали манифестом неофеминизма — «Барби».
Датой окончания проката значится 4 октября.
«Киновидеопрокат» назвал дату, когда в Беларуси покажут «Барби». А что насчет «Оппенгеймера»?
Эксперимент с проездом для школьников
На минских школьниках в сентябре решили опробовать новую модель оплаты общественного транспорта. В будущем ее хотят распространить по всей Беларуси.
Так, учащимся двух колледжей и четырех школ будут выданы карточки, аналогичные проездному билету. Подробности — по ссылке:
В Минске пообещали начать эксперимент над школьниками, который хотят внедрить по всей Беларуси
Не забываем включать фары авто днем
Напомним, что с 25 августа по 5 сентября все водители должны ездить с включенными фарами, в том числе днем. Это связано с ежегодной акцией «Внимание — дети!», цель которой предупредить дорожные происшествия с участием детей.
За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 18.13 КоАП: водитель может отделаться предупреждением или получить штраф в размере до трех базовых величин (111 рублей).
До Br111 — В ГАИ напомнили, за что с 25 августа будут штрафовать белорусов
Контроль МВД за некоторыми белорусами
Кроме того, МВД Беларуси в начале сентября пообещало провести комплекс мероприятий. В ведомстве рассказали, за кем будет особый контроль.
МВД объявило 12-дневный контроль белорусов и их семей. Кого и куда отправят «при наличии оснований»?