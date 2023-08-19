Совмин Беларуси повысил базовую ставку. На сколько?

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Опубликовано: 19.08.2023 10:21 , Обновлено: 19.08.2023

На Национальном правовом интернет-портале появилось постановление совета министров. В документе сообщается, что с 1 сентября в Беларуси повысится размер базовой ставки.

Базовая ставка возрастет до 235 рублей. Учитывая, что с 1 января 2023 размер ставки составлял 228 рублей, увеличение составит 7 рублей.

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[info_b]Базовая ставка – основа для расчета заработной платы бюджетников. Ввели ее в Беларуси в 2020 году, заменив ею тарифную ставку 1-го разряда.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минэкономики рассказали, за счёт чего хотят выполнить план по ВВП:

«Эффект низкой базы» и «внешняя конъюнктура» — в Минэкономики рассказали, за счёт чего хотят выполнить план по ВВП