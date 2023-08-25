В Беларуси подняли цены на сигареты с 1 сентября. Даже на недорогие

💼 Официально

Опубликовано: 25.08.2023 13:14 , Обновлено: 25.08.2023

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси сообщили об очередном повышении цен на сигареты на некоторые марки, в том числе, и относительно недорогие.

Так, ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» поднимет на пять копеек цены на ряд наименований сигарет «Магнат», «Минск», «Фэст», Dove, NZ, Queen, Matrix, portal, Rigins, RP Perliamutr.

МНС начало выставлять белорусам налог на квартиру за 2022 год. Кто и когда должен оплатить?

А «Табак-Инвест» на 10 копеек увеличил цены ряда наименований сигарет «Корона». Также производитель предложит три новых вида Camel за 4,7-4,75 рубля. На 15-25 копеек подорожают отдельные наименования Winston. Сигареты Sobranie станут дороже на 20 копеек.

«Интер-Тобакко» с 1 сентября увеличит на 10-25 копеек стоимость сигарет Red Bor.

“Белпочта” подняла цены на некоторые услуги. Сколько придётся платить за получение пенсий?

«Беларусьторг» задекларировал повышение на 30 копеек стоимости сигареты Chapman. Они будут стоить по 7 рублей.

С полным списком наименований сигарет, которые подорожают с 1 сентября, вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, последний раз сигареты дорожали 1 августа:

В Беларуси повысили стоимость сигарет, в продаже появятся новые марки. В МНС назвали их цены