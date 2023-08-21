В Минске пообещали начать эксперимент над школьниками, который хотят внедрить по всей Беларуси

Опубликовано: 21.08.2023 12:23 , Обновлено: 21.08.2023

На школьниках Минска апробируют новую модель оплаты общественного транспорта. В будущем ее хотят распространить по всей Беларуси, рассказал в эфире "Радио-Минск" Юрий Супранович, директор предприятия "Столичный транспорт и связь".

Поего словам, эксперимент по оплате проезда в общественном транспорте стартует 1 сентября, а в его основу заложены “детальное планирование, учет и контроль объема и финансирования работы транспорта” и полный учет количества перевезенных пассажиров (в том числе имеющих право на бесплатный проезд).

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Он пояснил, что учащимся двух колледжей и четырех школ будут выданы карточки, аналогичные проездному билету.

“Мы решили начать эксперимент со школьников, чтобы прививать им понимание оказания транспортной услуги. Планируем с 1 октября увеличить охват экспериментом пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд, а с 1 января 2024-го распространить его на всех пассажиров”, — сказал Супранович.

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Предполагается, что от этого выиграют все: и пассажиры, и перевозчики, и заказчик (получит точные данные о количестве пассажиров, на перевозку которых расходуются бюджетные средства).

Напомним, ранее Телеграф писал, что «Минсктранс» пообещал ввести единый проездной для наземного транспорта к 1 сентября:

«Минсктранс» пообещал ввести единый проездной для наземного транспорта к 1 сентября