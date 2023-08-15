Белорусам повысили пенсии на 5%. Когда пересчитают?

Опубликовано: 15.08.2023 17:21 , Обновлено: 15.08.2023

Александр Лукашенко 15 августа подписал указ "О повышении пенсий", согласно которому в среднем они должны вырасти на 5%. Однако начнет действовать указ не в августе.

Согласно документу, перерасчет трудовых пенсий и их повышение произойдет с 1 сентября 2023 года. На эти нужды власти выделили дополнительно 72 млн рублей на первый осенний месяц.

Ранее Телеграф сообщил, что в Минтруда и соцзащиты сообщили, что с 1 августа в Беларуси увеличатся «возрастные» доплаты к пенсиям, получателями которых являются около полумиллиона человек в возрасте 75 лет и старше. Согласно данным ведомства, на данный момент средний размер пенсий составляет 670,50 рубля.

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Тем временем, председатель Белорусского союза предпринимателей (БСП) Александр Калинин 26 апреля предложил привлечь к активной трудовой деятельности часть пенсионеров, которые сейчас не задействованы в экономике страны. Так он предложил решить проблему нехватки трудовых ресурсов.

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