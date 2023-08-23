"Киновидеопрокат" назвал дату, когда в Беларуси покажут «Барби». А что насчет «Оппенгеймера»?
В России показ фильма "Барби" стартует 9 сентября. На сайте «Киновидеопроката» разместили информацию, когда он появится в белорусских кинотеатрах.
Посмотреть “Барби” можно будет с 9 сентября, а окончание проката — 4 октября. Хронометраж фильма — 114 минут, написали в афише.
Если верить порталу afisha.me, то в Барановичах фильм стартует раньше - премьера запланирована на 7 сентября, и уже готова специальная фотозона.
Впрочем, на самом сайте барановичского кинотеатра дата показа “Барби” пока не указана.
О чем фильм?
Трейлер фильма «Барби» появился еще в декабре 2022 года. В нем рассказывается о жительницах Барбиленда — куклах Барби компании Mattel. Каждый день в этом мире «самый лучший», все должности там занимают Барби, а задача Кенов — лишь радовать их. Однажды самая стереотипная Барби отправляется в реальный мир, чтобы помочь девочке, которая с ней играет, — но все выходит из-под контроля. Режиссер фильма — Грета Гервиг, а главные роли сыграли Марго Робин и Райан Гослинг.
Что касается фильма «Оппенгеймер», то его пока что в расписании «Киновидеопроката» нет.
О чём Оппенгеймер?
«Оппенгеймер»- это достаточно хмурый трёхчасовой байопик о выдающемся ученом-физике, который стал ключевой фигуры Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера.
Ранее Телеграф писал о том, что ИИ дописал «Игру престолов» (автор не сделал этого за 12 лет):
ИИ дописал «Игру престолов» (автор не сделал этого за 12 лет)