"Киновидеопрокат" назвал дату, когда в Беларуси покажут «Барби». А что насчет «Оппенгеймера»?

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Опубликовано: 23.08.2023 09:02 , Обновлено: 23.08.2023

В России показ фильма "Барби" стартует 9 сентября. На сайте «Киновидеопроката» разместили информацию, когда он появится в белорусских кинотеатрах.

Посмотреть “Барби” можно будет с 9 сентября, а окончание проката — 4 октября. Хронометраж фильма — 114 минут, написали в афише.

Если верить порталу afisha.me, то в Барановичах фильм стартует раньше - премьера запланирована на 7 сентября, и уже готова специальная фотозона.

Фотозона к фильму «Барби» в барановичском кинотеатре «Звезда». Фото: Instagram кинотеатра «Звезда»

Впрочем, на самом сайте барановичского кинотеатра дата показа “Барби” пока не указана.

О чем фильм?

Трейлер фильма «Барби» появился еще в декабре 2022 года. В нем рассказывается о жительницах Барбиленда — куклах Барби компании Mattel. Каждый день в этом мире «самый лучший», все должности там занимают Барби, а задача Кенов — лишь радовать их. Однажды самая стереотипная Барби отправляется в реальный мир, чтобы помочь девочке, которая с ней играет, — но все выходит из-под контроля. Режиссер фильма — Грета Гервиг, а главные роли сыграли Марго Робин и Райан Гослинг.

Что касается фильма «Оппенгеймер», то его пока что в расписании «Киновидеопроката» нет.

О чём Оппенгеймер?

«Оппенгеймер»- это достаточно хмурый трёхчасовой байопик о выдающемся ученом-физике, который стал ключевой фигуры Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера.

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