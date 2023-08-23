До Br111 - В ГАИ напомнили, за что с 25 августа будут штрафовать белорусов

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Опубликовано: 23.08.2023 10:44 , Обновлено: 23.08.2023

Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о правиле, которое начнет действовать с 25 августа. За его несоблюдение грозит штраф.

Белорус не заплатил вовремя штраф, и тот увеличился в 5 раз. Но он доказал, что не должен платить больше

В преддверии учебного года ГАИ объявила об акции «Внимание — дети!», цель которой предупредить дорожные происшествия с участием детей. Начиная с 25 августа по 5 сентября все водители должны будут ездить с включенными фарами, в том числе днем.

За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 18.13 КоАП: водитель может отделаться предупреждением или получить штраф в размере до трех базовых величин (111 рублей).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что ГАИ объявила негласный контроль по всей Беларуси до конца августа:

Парковка, обгон паломников и не только. ГАИ объявила негласный контроль по всей Беларуси до конца августа