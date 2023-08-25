Один из банков решил брать с белорусов Br12 000 в месяц за обслуживание счетов. В чем нюанс?

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Опубликовано: 25.08.2023 11:01 , Обновлено: 25.08.2023

«Приорбанк» ввел с 1 сентября комиссию за обслуживание некоторых счетов, которая составит от 750 до 12 000 рублей.

Такая плата будет взыматься за сервисное обслуживание валютных счетов клиента в долларах, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах. Речь о счетах, с суммарным среднедневным остатком от 50 000 долларов в эквиваленте.

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Больше всего комиссия будет по счетам, на которых среднедневной остаток на счета превышает 1 млн долларов в эквиваленте, — 12 тысяч рублей в месяц.

Если остаток держится в пределах от 500 тысяч до 1 млн долларов в эквиваленте, то комиссия будет на уровне 9 000 рублей в месяц, от 300 до 500 тысяч долларов — 4500 рублей, от 200 до 300 тысяч долларов — 2500 рулей, от 100 до 200 тысяч долларов — 1500 рублей, от 50 до 100 тысяч долларов — 750 рублей.

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В банке уточнили, что под суммарным среднедневным остатком денег за месяц подразумевают остатки по счетам клиента в долларах, а также в евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках, шведских кронах.

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