Wildberries ввел для белорусов очередное новшество: сдать небракованный товар можно лишь в одном пункте. Где?

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Опубликовано: 23.08.2023 07:50 , Обновлено: 23.08.2023

Маркетплейс Wildberries ввел новое правило, согласно которому вернуть товар надлежащего качества можно будет только в одном пункте Беларуси. Информация об этом появилась на сайте компании.

«C 1 сентября 2023 года возврат товара надлежащего качества будет осуществляться по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 100», — говорится в разделе «Возврат товара».

Wildberries начал сразу брать деньги за товар, но не у всех. Почему?

Вернуть товар надлежащего качества можно если не подошел размер, фасон, цвет, длина и т.п. Сделать это можно в течение 14 дней с момента получения. При этом вещь не должна побывать в употреблении и нужен чек.

Где могут вернуть товары надлежащего качества покупатели из других регионов Беларуси, не уточняется.

Напомним, ранее пользователи интернет-магазина Wildberries заметили, что маркетплейс вернул плату за возврат товара (если покупателю не подошел товар, вернуть его можно было только за определенную плату), а позже, 20 августа, люди заметили, что с сайта исчезло упоминание о платном возврате товара:

Wildberries вернул белорусам бесплатный отказ от посылок. Но не всем