Минобразования определилось с надбавками учителям. Кому и сколько назначат с 1 сентября?

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Опубликовано: 22.08.2023 12:36 , Обновлено: 22.08.2023

Министерство образования скорректировало своё постановление об оплате труда работников сферы образования. Документ с указанием новых размеров надбавок, которые будут действовать с 1 сентября,появился на Национальном правовом интернет-портале 22 августа.

Согласно тексту постановления, в новом учебном году будут действовать следующие надбавки за работу в отрасли:

для воспитателей дошкольного образования - 20% от оклада,

для помощников воспитателя - 10% от оклада,

для учителей (за исключением учителей детских школ искусств) - 21% от оклада;

для большинства преподавателей и мастеров производственного обучения - 6% от оклада;

для руководителей и специалистов из числа профессорско-преподавательского состава - 15% от оклада.

Надбавка за работу в отрасли также положена методистам и руководителям структурных подразделений, обособленных подразделений, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования и их заместителям:

на республиканском уровне – в размере 30% от оклада (к ним относятся, в частности, академии последипломного образования, Республиканский институт профессионального образования, Национальный институт образования министерства образования, Республиканский институт высшей школы, Учебно-методический центр Минсельхозпрода);

на областном и районном (городском) уровне – в размере 20% от оклада (к ним относятся институты развития образования, учебно-методические центры, учебно-методические кабинеты).

Кроме того, постановлением установлена надбавка за классное руководство или кураторство учебной группы:

для учителей и преподавателей, взявших на себя функции классного руководителя или куратора учебной группы – 100% базовой ставки;

для педработников из числа профессорско-преподавательского состава, которые курируют учебную группу дневной форме обучения на всех курсах, за исключением выпускного, – 100% базовой ставки,

для педработников из числа профессорско-преподавательского состава, которые курируют учебную группу дневной форме обучения выпускного курса – 50% базовой ставки.

Напомним, что с 1 сентября Совмин повысил размер базовой ставки на 7 рублей - до 235 рублей. Следовательно, в денежном выражении размер этих профессиональных надбавок также вырастет.

Совмин Беларуси повысил базовую ставку. На сколько?