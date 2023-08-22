Один из банков объявил о прекращении выпуска почти всех карт для клиентов. Что будет со старыми?

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Опубликовано: 22.08.2023 14:32 , Обновлено: 22.08.2023

Банк БелВЭБ объявил, что с 22 сентября 2023 года прекратит выпуск ряда банковских карточек для физлиц. В ведомстве рассказали, что будет со старыми.

Речь идет о картах Platinum, Infinite, Gold (за исключением выпуска карт «Яркая кредитка), Standard, Classic, World, Rewards. Кроме того, прекратится выпуск корпоративных карт Business.

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Сообщается, что эти карточки исключат из перечня услуг, включенных в пакеты для корпоративных клиентов «Бизнес-Взлет», «Бизнес-Планер», «Бизнес-Маневр».

Указанные карточки, эмитированные Банком БелВЭБ до 21 сентября включительно, будут обслуживаться на прежних условиях до окончания срока их действия.

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Для получения более подробной информации вы можете позвонить по телефону 205.

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