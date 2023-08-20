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“Белавиа” запретила пассажирам выбирать место на самолёте. Что ещё будет нельзя с 1 сентября?

“Белавиа” запретила пассажирам выбирать место на самолёте. Что ещё будет нельзя с 1 сентября?
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Компания "Белавиа" объявила о приостановлении продажи дополнительных услуг на рейсы, которые вылетают с 1 сентября 2023 года. В компании заверили, что введенные ограничения - временные.

Как пояснили в пресс-службе компании, нововведения связаны с переходом авиакомпании на новые информационные системы. Из-за этого “Белавиа” пришлось временно приостановить оформление таких дополнительных услуг, как:

  • предварительный выбор места на борту,
  • провоз дополнительного багажа
  • провоз спортивного снаряжения,
  • перевозка животных.

Компания принесла своим клиентам извинения за временные неудобства и пообещала дополнительно сообщить, с какого числа будут возобновлено оформление стандартных допуслуг.

Напомним, с 15 мая “Белавиа” объявила об изменении правил провоза ручной клади. Условия ужесточили: портпледы и товары и Duty free пассажиров  обязали упаковывать в ручную кладь, а не перевозить дополнительно, как раньше, но при этом позволили перевозить портпледы в салоне, если ручной клади совсем нет.

Белавиа ужесточила правила провоза ручной клади и ввела цветные бирки

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