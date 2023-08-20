“Белавиа” запретила пассажирам выбирать место на самолёте. Что ещё будет нельзя с 1 сентября?
Компания "Белавиа" объявила о приостановлении продажи дополнительных услуг на рейсы, которые вылетают с 1 сентября 2023 года. В компании заверили, что введенные ограничения - временные.
Как пояснили в пресс-службе компании, нововведения связаны с переходом авиакомпании на новые информационные системы. Из-за этого “Белавиа” пришлось временно приостановить оформление таких дополнительных услуг, как:
- предварительный выбор места на борту,
- провоз дополнительного багажа
- провоз спортивного снаряжения,
- перевозка животных.
Компания принесла своим клиентам извинения за временные неудобства и пообещала дополнительно сообщить, с какого числа будут возобновлено оформление стандартных допуслуг.
Напомним, с 15 мая “Белавиа” объявила об изменении правил провоза ручной клади. Условия ужесточили: портпледы и товары и Duty free пассажиров обязали упаковывать в ручную кладь, а не перевозить дополнительно, как раньше, но при этом позволили перевозить портпледы в салоне, если ручной клади совсем нет.
Белавиа ужесточила правила провоза ручной клади и ввела цветные бирки