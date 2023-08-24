“Белпочта” подняла цены на некоторые услуги. Сколько придётся платить за получение пенсий?

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Опубликовано: 24.08.2023 08:48 , Обновлено: 24.08.2023

С 1 сентября 2023 года в Беларуси изменятся ряд тарифов "Белпочты". По решению Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), постановление которого 24 августа было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, вырастут тарифы на почтовую пересылку по Беларуси, а вот тарифы на выплату пенсий, пособий, компенсаций и осуществление других соцвыплат в отделениях почтовой связи, наоборот, будут снижены, правда, лишь в некоторых регионах страны.

Так, согласно постановлению МАРТ, на 13 % вырастет тариф на пересылку почтовой карточки для физических лиц. Теперь за отправку открытки по Беларуси придётся заплатить 70 копеек вместо нынешних 62 копеек.

Аналогичным образом подорожает и пересылка простых писем или бандеролей массой до 20 г массой - с 62 копеек до 70 копеек. За каждые последующие полные или неполные 20 г массы также придётся доплачивать больше - 6 копеек вместо нынешних 5 копеек.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стоимость пересылки почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 г вырастет до 58 копеек без НДС (ранее - 52 копейки). За каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли надо будет доплачивать также больше - 5 копеек вместо прежних 4,17 копейки (без НДС).

Сколько придётся платить за получение пенсий и пособий на почте?

Постановлением МАРТ также изменяется плата за выдачу пенсий, пособий, компенсаций на почте, а также за осуществление других социальных выплат операторами почтовой связи. Как и ранее, тарифы будут отличаться в зависимости от региона.

Так, чтобы получить пенсию в почтовом отделении Минска, теперь придётся платить 7о копеек вместо прежних 90 копеек. В административных центрах областей и районов, а также в городах областного подчинения, которые не относятся к числу административных центров, тариф на эту услугу будет выше - 90 копеек (до сих пор в областных центрах он составлял 1,05 рубля, в городах областного подчинения и райцентрах - 1,34 рубля). В остальных населенных пунктах тариф на данную услугу остался прежним - 2,34 рубля.

Напомним, с 25 июля “Белпочта” также повысила тарифы на пересылку международных отправлений. В предыдущий раз тарифы на эти услуги повышались весной 2022 года.

«Белпочта» объявила о повышении тарифов