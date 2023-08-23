МВД объявило 12-дневный контроль белорусов и их семей. Кого и куда отправят "при наличии оснований"?

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Опубликовано: 23.08.2023 15:20 , Обновлено: 23.08.2023

С 25 августа по 5 сентября МВД Беларуси проведет комплекс мероприятий. В ведомстве рассказали, за кем будет особый контроль.

В милициипояснили, что в фокусе внимания будут подучетные, в первую очередь нигде не работающие и злоупотребляющие спиртным люди. При наличии оснований таких отправят в ЛТП.

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Сообщается, что будут привлечены “все субъекты профилактики”, в том числе врачи-наркологи, специалисты службы занятости и социальной защиты.

Также в МВД отметили, что не оставят без внимания неблагополучные семьи, где проживают пожилые или несовершеннолетние, а также те, на кого регулярно жалуются соседи. Будут следить и за “бытовыми агрессорами” - к ним применят “защитное предписание” и постановку на профилактический учет.

[info_b]За прошедшие выходные, 19 и 20 августа, в Беларуси было совершено 13 преступлений, в результате которых погибли четыре человека.[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что в В ГАИ напомнили, за что с 25 августа будут штрафовать белорусов:

До Br111 — В ГАИ напомнили, за что с 25 августа будут штрафовать белорусов