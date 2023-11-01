Оплата налогов, рост пенсий и пособий, большие выходные. К чему еще готовится белорусам в ноябре?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.11.2023 07:15 , Обновлено: 04.11.2023

Ноябрь — время перемен и нововведений. В Беларуси уже стало традицией, что с каждым месяцем граждане страны узнают о новых законах, постановлениях и изменениях, которые могут повлиять на их жизнь и финансовое положение. Конец осени не стал исключением. Налоги, штрафы, увеличение прожиточного минимума — это только часть того, что белорусов ждет в этом месяце. Собрали для вас 12 самых главных новостей.

Большие выходные

Начнем с приятного. Согласно постановлению Совета министров, в начале ноября белорусов ждут сразу четыре выходных подряд — 4, 5, 6 и 7.

Однако, свободный от работы понедельник, 6-е ноября, придется отработать. Его перенесли на субботу 11 ноября.

Совмин назначил белорусам осенью сразу 4 выходных подряд. Когда отрабатывать?

Кстати, если вы переживаете, как будут работать поликлиники и больницы в эти дни, то Минздрав лзвучил график для медицинских учреждений.

Минздрав рассказал, как будут работать поликлиники и аптеки в Беларуси на ноябрьские праздники

Увеличение БПМ

Ещё одна важная новость —с 1 ноября 2023 года Министерство труда и соцзащиты установило для белорусов новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Согласно постановлению, размер этого показателя в среднем на душу населения составит 367,79 рубля, то есть повышение с нынешним значением составит 3,39 рубля (+0,9%).

Есть суммы и для разных социально-демографических групп. Кроме того, пропорционально должны вырасти и пенсии, а также многие государственные пособия, надбавки и повышения, встроенные в систему соцзащиты.

Минтруда с 1 ноября поднял белорусам бюджет прожиточного минимума. На сколько?

Оплата налогов

До 15 ноября белорусам нужно успеть уплатить многие налоги А именно:

земельный;

на недвижимость;

транспортный.

Извещения в бумажном и электронном виде Министерство по налогам и сборам должно было рассылать еще в сентябре.

Что же будет, если вовремя не уплатить налоги? В этом случае белорусам должны прийти смс-ки с предупреждением о задолженности. Если повторно не оплатить, то за каждый календарный день просрочки должны начислять пеню.

А еще за неуплату или неполную оплату грозит штраф в 15% от неуплаченной суммы налога.

В МНС рассказали, какие три налога должны заплатить белорусы до 15 ноября. А у кого есть льготы?

Что с ценами на сигареты?

Это, разумеется, касается не всех белорусов. Однако для курильщиков не самая приятное событие — с 1 ноября должны подорожать десятки марок сигарет, некоторые сразу на 30 копеек.

Список ранее публиковал Телеграф. Кроме того, должны появится и новинки.

Сразу на 30 копеек — С 1 ноября в Беларуси подорожают десятки марок сигарет. Какие новые появятся?

Подорожание проезда в электричках

Такое изменение тоже касается не всех белорусов, а только пенсионеров. Дело в том, что именно 1 ноября заканчивается действие сезонных скидок, которые Белорусская железная дорога ежегодно предоставляет для них с 1 мая по 31 октября. В этот период белорусы, достигшие пенсионного возраста, могли приобретать билеты с 50%-ной скидкой.

С 1 ноября в Беларуси подорожает проезд в электричках. Но не для всех

Госрегулирование цен на услуги частных стоматологов

Также напомним, что 1 ноября вступит в силу постановление Совета министров о введении госрегулирования тарифов на все виды стоматологических услуг. В Министерстве здравоохранения аргументировали это решение желанием “повысить ценовую доступность платных стоматологических услуг для населения”.

Ранее цены регулировали только на ортопедические и зуботехнические стоматологические услуги, а также рентгенодиагностику. Теперь же государство начнет контролировать тарифы ещё на три вида стоматологических услуг — терапевтические, хирургические и ортодонтические.

Совмин ввёл госрегулирование цен на все виды стоматологических услуг в Беларуси

То есть, клиники не смогут устанавливать нормы времени и нормы расхода материалов по собственному усмотрению, а с 1 ноября обязаны будут придерживаться норм, установленных Министерством здравоохранения.

Минздрав Беларуси поменял правила работы частных стоматологов. Что нового с 1 ноября?

Сокращение пособия на погребение

Кроме того в ноябре размер пособия на погребение, на которое по закону могут рассчитывать белорусы, в ноябре будет на 22,6 рубля меньше, чем в октября. Все дело в снижении размера средней зарплаты по стране, к которому оно привязано.

Как обращаться за выплатой пособия и другие подробности читайте по ссылке.

В Беларуси с ноября сократили пособие на погребение. На сколько?

Штрафы за ловлю двух видов рыб

Изменения коснуться и рыбаков. Так, с 1 ноября в Беларуси ввели сезонный запрет на два вида рыб — сига чудского и сома европейского.

Нарушителям за каждую выловленную в период запрета рыбку придется заплатить от 9 до 12 базовых величин.

Штраф от 333 до 444 рублей — С 1 ноября в Беларуси запретили ловить два вида рыбы

Польша ужесточила правила подачи некоторых шенгенских виз

Еще одна не самая приятная новость для некоторых белорусов — польский визовый центр VFS Global, который является официальным партнером польского посольства в Беларуси, сообщил об ужесточении требований к приглашениям на шенгенскую деловую визу. Новые требования должны начать действовать с 13 ноября 2023 года.

Польша ужесточила правила подачи шенгенских виз. Но не всех

Переход на зимний дизель

Напомним, концерн “Белнефтехим” посоветовал с 1 ноября заливать в баки зимние сорта дизельного топлива. Там сообщили, что еще середины октября в Беларуси начали производить зимнюю солярку с предельной температурой фильтруемости не выше -20°С и температурой помутнения не выше -10 °С.

В «Белнефтехиме» назвали дату, когда белорусы должны перейти на зимний дизель

В Беларуси начнут продавать иранские авто Saipa?

Кстати, еще в начале октября гендиректор компании “Лаки Кэрэнси” Сергей Вачинский рассказал, когда планируют начать поставки иранских автомобилей Saipa в Беларусь. По его словам, это должно произойти еще как раз в ноябре 2023 года.

Однако он отметил, что это произойдет только если «появится ясность» с документами. Что ж, совсем скоро узнаем.

Импортер назвал месяц старта продаж иранских авто Saipa в Беларуси. Когда?

А какой будет погода в ноябре?

И, наконец, не лишним будет рассказать, о чуть ли не самом переменчивом явлении в Беларуси — погоде. Так, осень уже не раз удивляла нас своими аномалиями. Например, сентябрь выдался настолько теплым, что больше походил на четвертый летний месяц, в октябре страну периодически накрывали штормовые ветры.

А вот ноябрь же, по прогнозам белорусских синоптиков, может стать “самым неприятным периодом в текущем осеннем сезоне”. К чему же готовиться белорусам?

«Самый неприятный период» — Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Беларуси