Совмин назначил белорусам осенью сразу 4 выходных подряд. Когда отрабатывать?

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Опубликовано: 04.09.2023 12:23 , Обновлено: 04.09.2023

Этой осенью белорусов ждут сразу четыре выходных подряд. После этого длинные выходные ждут белорусов уже зимой.

Как с 1 января белорусам разрешат работать на «удалёнке»? Объяснили в Минтруда

Речь идет про 4, 5, 6 и 7 ноября. Два дня (4-е и 5-е число) — это суббота и воскресенье. Во вторник, 7 ноября, — общереспубликанский праздник День Октябрьской революции. Понедельник, 6 ноября, переносится на субботу (11 ноября).

После этого длинные выходные будут уже в декабре: 23, 24, 25-го числа (суббота, воскресенье, католическое Рождество).

В Минтруда напомнили, что переносы рабочих дней распространяются на тех, кто работает в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье. Организации с учетом специфики производства имеют право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минтруда объяснили, какая максимальная температура допустима на рабочем месте белорусов. А что, если выше?

В Минтруда объяснили, какая максимальная температура допустима на рабочем месте белорусов. А что, если выше?