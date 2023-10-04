Импортер назвал месяц старта продаж иранских авто Saipa в Беларуси. Когда?

Опубликовано: 04.10.2023 12:18 , Обновлено: 04.10.2023

Гендиректор компании "Лаки Кэрэнси" Сергей Вачинский рассказал, когда планируют начать поставки иранских автомобилей Saipa в Беларусь. По его словам, это должно произойти еще в 2023 году.

Вачинский заявил агентству Sputnik, что поставка машин планируется уже в ноябре. Однако, если “появится ясность” с документами.

“Когда у нас уже будет ясность по ОТТС (свидетельство об одобрении типа транспортного средства). В данный момент идет процесс получения этих документов”, – уточнил он.

Гендиректор компании отметил, что сейчас машины “находятся на полигоне (где проводятся их испытания)”.

«Когда будем четко понимать, что у нас есть ОТТС, поедет первая партия», — заверил Вачинский. Сейчас, по его словам, фирма проводит переговоры с дилерами и автопарками.

При этом, он добавил, что хоть в первой партии и “будет около тысячи автомобилей”, основную их часть собираются передать именно российскому рынку. Вачинский пояснил, что рынок Беларуси не такой большой, поэтому с самого начала компания ориентировалась больше на Россию по объемам.

Руководитель компании-поставщика дополнил, что в будущем в Беларуси также хотят организовать сборку иранских бюджетных автомобилей, если на них будет активный спрос у населения.

“Либо это будет Беларусь, завод “Юнисон”, либо Россия. Ведем переговоры с “Автотором” (автосборочное предприятие в Калининграде), также отправили предложения в Казань и Калугу”, – проинформировал он.

Кроме того, Вачинский акцентировал внимание на том, что компания-поставщик проводит переговоры с иранской стороной, чтобы конечная цена на автомобили была снижена.

[info_b]Стоит напомнить, что стоимость автомобилей Saipa в Беларуси, по заявлениям компании, будет колебаться от 12 до 15,5 тысячи долларов (в зависимости от трансмиссии).[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в Минске открылся салон иранских автомобилей. В столицу привезли три модели: два седана и один хетчбэк, все с 1,5-литровыми двигателями.

Обещают демократичные цены. В Минске открылся салон иранских автомобилей