Штраф от 333 до 444 рублей - С 1 ноября в Беларуси запретили ловить два вида рыбы

Опубликовано: 31.10.2023 06:54 , Обновлено: 31.10.2023

С 1 ноября в Беларуси вводится сезонный запрет на два вида рыб. В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира предупредили, что нарушителям за каждую выловленную в период запрета рыбку придётся заплатить от 9 до 12 базовых величин.

Так, с 1 ноября по 15 декабря будет действовать запрет на лов сига чудского. Как пояснили в Госинспекции, в этот период эта рыба идёт на нерест, поэтому ловить её запретили «с целью создания благоприятных условий для его воспроизводства».

Нарушителям запрета каждая выловленная особь обойдется в 9 базовых величин ( 333 рубля сегодня).

Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира

Вторым видом, ловить который будет запрещено с 1 ноября по 31 марта , станет сом европейский. Запрет вводится в связи с приближением зимовки для защиты от «недобросовестных рыболовов».

«Сом весьма чувствителен к холоду, поэтому залегает на зимовку раньше других видов рыб. В это время сом не питается и практически неподвижен, что делает его совершенно незащищенным на зимовальных ямах», - пояснили инспекторы.

За каждого выловленного в этот период сома рыбаку могут начислить по 12 базовых штрафа ( 444 рублей сегодня).

Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира

Сколько штрафа могут дать за рыбалку в зимовальных ямах?

Напомним, Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Национальная академия наук (НАН) Беларуси определили перечень зимовальных ям на белорусских реках – в общей сложности 140 мест.

В Беларуси запретили ловить рыбу в 140 местах. На каких реках и почему?

За добычу рыбы там в запрещенный период предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 базовых величин ( 370- 1110 рублей сегодня).

Ранее Телеграф рассказывал, как компания рыбаков на реке Днепр в Лоевском районе словила огромного сома, вес которого, по их оценкам, превышал 100 кг. Возможно, с весом рыбаки и ошиблись (взвешивание не проводили, а рыбу отпустили на волю), но по виду она на самом деле была огромной — длиной примерно в человеческий рост.

«Монстр!» — Под Лоевом рыбаки выловили из Днепра 100-килограммового сома

А на на Припяти рыбакам удалось поймать гигантского сома весом под 90 кг.

«Вес около 90 кг» — На Припяти рыбак поймал гигантского сома