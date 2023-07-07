Совмин ввёл госрегулирование цен на все виды стоматологических услуг в Беларуси

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Опубликовано: 07.07.2023 12:29 , Обновлено: 07.07.2023

Совет министров Беларуси принял решение о введении госрегулирования тарифов на все виды стоматологических услуг. В Министерстве здравоохранения аргументировали это решение желанием "повысить ценовую доступность платных стоматологических услуг для населения".

Соответствующее постановление Совмина 7 июля было включено в Национальный реестр правовых актов, однако текст постановления пока не было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Минздраве сообщили, что новое постановление вступит в силу 1 ноября 2023 года. С этого момента государство начнёт регулировать тарифы ещё на три вида стоматологических услуг - терапевтические, хирургические и ортодонтические.

Отметим, что до сих пор цены регулировались только на ортопедические и зуботехнические стоматологические услуги, а также рентгенодиагностику.

Как пояснили в Минздраве, в настоящее время ведомство проводит работу по “актуализации норм времени и норм расхода материалов на платные медицинские услуги по стоматологии”, а также проводит расчет предельных максимальных тарифов на указанные услуги.

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Напомним, в мае Министерство здравоохранения Беларуси объявило о повышении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги, как ортопедические, так и зуботехнические.

Как изменилась стоимость услуг, цены на которые устанавливаются по регулируемым тарифам, в июне рассказал главный врач 14-ой городской стоматологической поликлиники Сергей Кулик. По его словам, стоимость некоторых услуг подорожала на 30%.

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