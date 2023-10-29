«Самый неприятный период» - Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Беларуси

Опубликовано: 29.10.2023 11:12 , Обновлено: 29.10.2023

Нынешняя осень удивляла белорусов погодными аномалиями - сентябрь выдался настолько тёплым, что больше походил на четвёртый летний месяц, в октябре страну периодически накрывали штормовые ветры. Ноябрь же, по прогнозам белорусских синоптиков, может стать "самым неприятным периодом в текущем осеннем сезоне". К чему готовиться белорусам?

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире гостелеканала ОНТ рассказал, что причиной ненастной погоды в ноябре станут циклоны, их частые вторжения и быстрая смена атмосферных процессов. Не исключил специалист и вероятность экстремальных погодных явлений.

Ссылаясь на данные мировых прогностических центров, Рябов спрогнозировал, что средняя температура воздуха в ноябре будет в пределах климатической нормы - от -1°C в северо-восточных регионах Беларуси до +3°C в юго-западных. По сравнению с октябрьской температура, по словам синоптика, понизится на 6°C.

“Температура воздуха все чаще будет отрицательной – она будет интенсивно понижаться от первой к третьей декаде. Переход среднесуточной температуры в сторону понижения через ноль считается началом зимы. В среднем он происходит примерно в середине месяца, по юго-западу Беларуси – в третьей декаде”, - рассказал специалист.

По его словам, ноябрь в Беларуси - это “время сырой, холодной и ветреной погоды”. Рябов предупредил белорусов, что “солнечные дни будут редким явлением”.

В ноябре белорусов ждут затяжные дожди?

Что касается осадков, то их, по словам синоптика, будет значительно больше, чем в предыдущие годы. Он спрогнозировал от 16 до 20 дней с осадками, причем речь не только о затяжных дождях, но и о мокром снеге, который нередко будет сопровождать порывистый ветер.

Высокая влажность будет способствовать образованию туманов и “гололедных явлений” в ночные и утренние часы, предупредил Рябов.

Напомним, ранее метеорологи предупредили о разрушении вокруг стратосферного Полярного вихря, от которого во многом будут зависеть не только погодные условия в начале ноября, но и в целом характер зимы в нашем регионе.

Синоптики предупредили белорусов о разрушении Полярного вихря. Когда приготовиться к «снегодождю и серости»?