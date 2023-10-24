Минздрав рассказал, как будут работать поликлиники и аптеки в Беларуси на ноябрьские праздники

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Опубликовано: 24.10.2023 14:52 , Обновлено: 15.11.2024

Министерство здравоохранения 24 октября рассказало, как будут работать поликлиники, больницы, аптеки и другие медицинские учреждения в ноябре. Изменения в графике связаны с переносами рабочих дней и большими выходными, которые ждут многих белорусов в связи с празднованием Дня Октябрьской революции 7 ноября.

Приказом Минздрава особый график работы в ноябре в Беларуси установлен для следующих учреждений:

амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения,

амбулаторно-поликлинических подразделений больничных организаций и республиканских научно-практических центров,

организаций службы крови,

санитарно-эпидемиологических организаций,

аптечных организаций,

организаций медицинской техники,

организаций особого типа организована.

В связи с переносом рабочих дней из-за общереспубликанского праздника работать эти организации будут по следующему графику:

4 ноября - по графику субботы;

5 ноября - по графику выходного дня;

6 ноября - по графику субботы;

7 ноября - по графику праздничного дня;

11 ноября - по графику рабочего дня.

Работу больниц и республиканских научно-практических центров в ноябре 2023 года Минздрав скорректировал следующим образом:

4 ноября - по графику субботы;

5 ноября - по графику выходного дня;

6 ноября - по графику рабочего дня;

7 ноября - по графику праздничного дня;

11 ноября - по графику субботы.

Кроме того, ведомство поручило усилить работу амбулаторно-поликлинических организаций и организовать дежурства наиболее квалифицированных специалистов (работать они обязаны будут по графику субботнего дня). Дополнительные дежурства должны также быть предусмотрены для врачей-специалистов - “с учетом складывающихся объемов медицинской помощи”, а также эпидемиологической ситуации, пояснили в Минздраве. Заведующие отделениями и врачи-специалисты в организациях здравоохранения и структурных подразделениях, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях, также должны будут проводить обходы в выходные и праздничные дни.

Также Минздрав поручил усилить работу приемных отделений больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимаций и привлечь к работе “наиболее квалифицированных специалистов”, а службы скорой (неотложной) медицинской помощи решили перевести в режим повышенной готовности.

Ранее в Министерстве труда Беларуси сообщили, что запланированные на ноябрьские праздники переносы действовать будут не для всех.

В Минтруда предупредили, на кого из белорусов не подействуют переносы на ноябрьские праздники