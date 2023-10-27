С 1 ноября в Беларуси подорожает проезд в электричках. Но не для всех

Опубликовано: 27.10.2023 16:39 , Обновлено: 27.10.2023

С 1 ноября билеты на проезд в поездах региональных линий эконом-класса должны подорожать для некоторых категорий пассажиров. Всё дело в том, что заканчивается действие сезонных скидок, которые Белорусская железная дорога ежегодно предоставляет с 1 мая по 31 октября для белорусских пенсионеров. О продлении действия скидок БелЖД не сообщала.

Сейчас белорусы, достигшие пенсионного возраста, могут приобретать билеты с 50%-ной скидкой. Для этого им необходимо лишь предъявить при покупке проездного билета в кассе или на станции оригинал пенсионного удостоверения. Оригинал пенсионного удостоверения пассажир также должен иметь при себе во время поездки — его в электричке могут проверить инспекторы. При оформлении льготного проездного через терминалы самообслуживания, официальный сайт перевозчика (pass.rw.by) или мобильное приложение «БЧ. Мой проезд», удостоверение также предоставляют контролерам.

В БелЖД объявили о скидках в 50% на билеты с 1 мая. Сколько продлятся?

Воспользоваться скидкой, согласно положениям указа “О государственной поддержке пенсионеров”, могут все белорусы, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, то есть женщины старше 58 лет и мужчины старше 63 лет. Однако, поскольку сезонная скидка предоставляется до 31 октября, а о её продлении не сообщалось, уже через 5 дней всем придётся платить за проезд в электричках полную стоимость.

Отметим, что сезонная льгота для пенсионеров не действует на поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), в такси и на транспорте городских линий.

Ранее, как сообщал Телеграф, Министерство антимонопольного регулирования и торговли скорректировало стоимость единого комбинированного проездного на электрички городских линий и общественный транспорт. Это стало необходимо после введения в Минске единого проездного для всех видов общественного транспорта, включая метро. Новые цены на комбинированные проездные начали действовать с 29 августа.

МАРТ объявило цены на единые комбинированные проездные на электрички и общественный транспорт