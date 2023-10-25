В Беларуси с ноября сократили пособие на погребение. На сколько?

Опубликовано: 25.10.2023 21:02 , Обновлено: 25.10.2023

Размер пособия на погребение, на которое по закону могут рассчитывать белорусы, в ноябре будет на 22,6 рубля меньше, чем в октября. Всё дело в снижении размера средней зарплаты по стране, к которому привязано пособие.

Несколько месяцев подряд размер пособия только увеличивалось - в октябре его выплачивают в размере 1962,4 рубля. Однако, поскольку средняя зарплата по стране в сентябре сократилась (по данным Белстата, белорусы в среднем получали на 22,6 рубля меньше, чем в августе), соразмерно снизится и пособие на погребение - до 1939,8 рубля.

Напомним, в Беларуси пособие на погребение выплачивают в размере средней заработной платы работников в стране за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти. Именно поэтому в ноябре будут брать в расчет среднюю зарплату за сентябрь.

Обратиться за выплатой этого пособия родственники умершего могут в течение шести месяцев со дня смерти. Для этого помимо письменного заявления необходимо предоставить следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

справка о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована в Беларуси;

свидетельство о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована за пределами страны;

свидетельство о рождении (при его наличии) – в случае смерти ребенка (детей);

для лиц в возрасте 18-23 лет - справка о том, что умерший на день смерти являлся обучающимся или воспитанником учреждения образования.

Как ранее сообщал Телеграф, с каждым годом всё больше белорусов делают выбор в пользу кремации вместо более традиционного для Беларуси захоронения гробом в землю. Об этом рассказал учредитель “Городской ритуальной службы” Евгений Козлов и пояснил, когда белорусам разрешено подхоранивать усопших близких в могилы предков.

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