Минтруда с 1 ноября поднял белорусам бюджет прожиточного минимума. На сколько?

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Опубликовано: 26.10.2023 08:05 , Обновлено: 26.10.2023

С 1 ноября 2023 года Министерство труда и соцзащиты установило для белорусов новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Размер этого показателя в среднем на душу населения составит 367,79 рубля, то есть повышение с нынешним значением составит 3,39 рубля (+0,9%).

Согласно тексту постановления Минтруда и соцзащиты, которое 26 октября опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, действовать новые размеры БПМ будут до 31 января 2024 года - к 1 февраля их вновь должны будут пересмотреть и скорректировать.

Отметим, что для разных социально-демографических групп в Беларуси устанавливают разные размеры БПМ :

в среднем на душу населения 367,79 рубля,

трудоспособное население 405,27 рубля,

пенсионеры - 273,26 рубля,

дети в возрасте до 3 лет - 237,04 рубля,

дети в возрасте от 3 до 6 лет - 325,11 рубля,

дети в возрасте от 6 до 18 лет - 393,34 рубля.

Напомним, что в Беларуси от размера бюджета прожиточного минимума зависят многие государственные пособия, надбавки и повышения, встроенные в систему соцзащиты, Так, портал “Беларусь и мир” подсчитал, что с 1 ноября пропорционально - на 0,9% - вырастут пособия семьям, воспитывающим детей.

Так, пособие, которое единовременно выплачивают семьям в связи с рождением ребенка , с 1 ноября составит:

при рождении первого ребенка - 10 БПМ, т.е. 3 677,90 рубля,

при рождении второго и последующих детей - 14 БПМ - 5 149,06 рубля.

Беременным, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12 недель, единовременно выплачивают 100% БПМ, т.е. им с 1 ноября будут положены дополнительно 367,79 рубля.

Вырастут и другие “детские” пособия :

пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) - 50% БПМ, т.е. 183,90 рубля,

пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) - 50% БПМ т.е. 183,90 рубля, на ребенка-инвалида старше 3 лет - 70% БПМ, т.е. 257,45 рубля,

пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): с I и II степенью утраты здоровья - 100% БПМ, т.е. 367,79 рубля, с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет - 100% БПМ, т.е. 367,79 рубля, с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет - 120% БПМ, т.е. 441,35 рубля,

пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ (ежемесячное) - 70% БПМ, т.е. 257,45 рубля.

Помимо детских пособий пропорционально вырастут с 1 ноября:

минимальные трудовые пенсии (до 91,95 рубля);

социальные пенсии: инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства - 110% БПМ или 404,57 рубля, инвалидам с детства 2 группы - 95% БПМ или 349,40 рубля, инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца - 85% БПМ или 312,62 рубля, инвалидам 3 группы - 75% БПМ или 275,84 рубля, лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет - 50% БПМ или 183,90 рубля, матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами с детства I группы, осуществлявших уход за ними не менее 20 лет, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет - 130% БПМ (для пенсионеров) или 355,24 рубля, детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой - 80% БПМ или 294,23 рубля, второй - 85% БПМ или 312,62 рубля, третьей - 95% БПМ или 349,40 рубля, четвертой - 110% БПМ или 404,57 рубля.

доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите: 75 лет - 75% минимимальной пенсии по возрасту, т.е. 68,40 рубля, 80 лет - 100% минимимальной пенсии по возрасту, т.е 91,20 рубля,

надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров;

пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста: при осуществлении ухода за одним лицом - 100% БПМ или 367,79 рубля, при осуществлении ухода за двумя и более лицами - 120% БПМ или 441,35 рубля.

Напомним, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич пообещала, что по итогам 2023 года зарплата работников бюджетной отрасли в Беларуси вырастет примерно на 15%. За счёт чего обеспечат такое повышение зарплат?

В Минтруда пообещали ещё рост зарплат белорусских бюджетников до конца года. На сколько?