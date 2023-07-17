В МНС рассказали, какие три налога должны заплатить белорусы до 15 ноября. А у кого есть льготы?

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Опубликовано: 17.07.2023 18:42 , Обновлено: 17.07.2023

В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что до 15 ноября белорусы должны уплатить некоторые налоги и рассказали, кто может рассчитывать на льготы.

Каждый год граждане Беларуси уплачивают три вида имущественных налогов: земельный, транспортный, и на недвижимость. Все они уплачиваются не позднее 15 ноября. В 2023 году белорусы доплачивают налог на недвижимость и земельный налог за 2022 год, так как в прошлом году они вносили авансовый платеж в размере 50%, а транспортный налог (ТН) уплачивается полностью за весь 2022 год, напомнилаБелТА.

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Какие есть льготы?

Основные льготы, которые предоставляются физлицам по налогу на недвижимость и земельному налогу, - это освобождение многодетных от уплаты налогов на объекты недвижимости (квартиры, дома, гаражи, дачи, земельные участки).

Между тем в МНС напомнили, что с 2022 года отменена льгота по одной квартире. С того времени белорусы, владеющие даже одной квартирой, обязаны уплачивать налог на недвижимость. Единственная льгота предоставляется пенсионерам и инвалидам 1-2-й группы. Для них предусмотрено освобождение от налога на недвижимость одной квартиры (принадлежащей им). При этом льгота предоставляется вне зависимости от того, что в этих помещениях могут быть зарегистрированы трудоспособные члены семьи или кто-то другой.

Что касается льгот по ТН, то здесь другой порядок предоставления льгот. Ставка налога понижается на 50%, если транспортное средство (ТС) зарегистрировано на пенсионера, инвалида 1-2-й группы, или родителя в многодетной семье. Но есть условие: у такого человека должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории. Для инвалидов 3-й группы ставка ТН понижается на 25% при таком же условии.

Кроме того, от уплаты ТН освобождаются электромобили, также от налога освобождаются ТС, выпущенные до 1992 года.

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Как платить?

Самый простой способ – через ЕРИП. Это могут быть инфокиоски, мобильные приложения или интернет-версии банковских приложений:

в меню нужно выбрать “налоги”;

ввести учетный номер плательщика, который содержится в извещении;

произвести оплату.

Также налоги можно уплатить в отделениях банков или на почте наличными или с помощью банковской карточки.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что МНС начало выставлять транспортный налог белорусам за 2022 год:

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