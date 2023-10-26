Сразу на 30 копеек - С 1 ноября в Беларуси подорожают десятки марок сигарет. Какие новые появятся?

Опубликовано: 26.10.2023 16:40 , Обновлено: 26.10.2023

Министерство по налогам и сборам озвучило максимальные розничные цены на сигареты, которые будут установлены в Беларуси с 1 ноября. На этот раз подорожание коснётся только продукции компании «Табак-инвест» - порядка двух десятков видов сигарет подорожает сразу на 30 копеек. При этом на прилавках должны появиться новые (не самые бюджетные) марки.

Так, по информации МНС, на 30 копеек больше придётся отдавать с 1 ноября за пачку следующих марок сигарет с фильтром производства ООО «Табак-инвест»:

Winston Classic,

Winston Blue,

Winston Super Slims Blue,

Winston Compact Blue,

Winston Compact Flash Mix,

Winston Compact Caster Plus,

Winston Compact Purple Mix,

Winston XS Blue,

Winston XS Silver,

Winston XS Purple Mix,

Sobranie Blue,

Sobranie Gold,

Sobranie Compact Blue,

Sobranie Compact Gold,

SobranieCaster,

Sobranie Blacks,

Sobranie Exotica,

Sobranie Cyclone.

Что касается новинок, то они с 1 ноября заявлены как двумя белорусскими производителями - «Табак-инвест» и «Интер Тобакко», так и государственным предприятием «Беларусьторг», которое занимается поставками табачных изделий иностранного производства. Установлены следующие максимальные розничные цены на новые марки :