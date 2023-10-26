Польша ужесточила правила подачи шенгенских виз. Но не всех

Опубликовано: 26.10.2023 17:07 , Обновлено: 26.10.2023

Польский визовый центр VFS Global, который является официальным партнером польского посольства в Беларуси, сообщил об ужесточении требований к приглашениям на шенгенскую деловую визу. Новые требования будут действовать с 13 ноября 2023 года.

Как пояснили в компании VFS Global, с 13 ноября, подавая документы на оформление шенгенской визы по цели “Деловая”, приглашения, которые подтверждают цель поездки в Польшу, необходимо зарегистрировать в специальном реестре приглашений в воеводстве. Это требование закреплено в статье 50(1) Закона «Об иностранцах» от 12 декабря 2013 года.

Есть альтернативный вариант, который позволяет обойтись без обращения в воеводство - заверить подлинность подписи приглашающего лица через польского нотариуса. Ранее подобные требования не предъявлялись.

Напомним, визовые центры Польши с 4 сентября открыли прием заявок на туристические визы типа «С». Консульский сбор составляет 35 евро, сервисный — 11 евро. Все оплачивается наличными в белорусских рублях.

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Между тем, 3 июля заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич попытался ответить на вопрос, могут ли белорусы оказаться в ситуации, когда европейские страны просто перестанут выдавать шенгенские визы белорусам.

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