В "Белнефтехиме" назвали дату, когда белорусы должны перейти на зимний дизель

Опубликовано: 23.10.2023 20:57 , Обновлено: 23.10.2023

В государственном монополисте, концерне "Белнефтехим", сообщили, что с середины октября начал производить зимнюю солярку с предельной температурой фильтруемости не выше -20°С и температурой помутнения не выше -10 °С.

В концерне заявили, что в Беларуси действует госстандарт СТБ 1658-2015, который гласит, что с 1 ноября рекомендовано заливать в баки зимние сорта дизельного топлива.

Так же в “Белнефтехиме” пообещали обеспечить запасами улучшенного зимнего дизеля все заправки “Белоруснефть” в период “существенного снижения температур окружающего воздуха”. Такая солярка будет пригодна для использования при температуре -32°С.

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“Также рекомендуем автолюбителям для бесперебойной эксплуатации автотранспорта в зимний период, помимо использования качественного топлива, произвести своевременную замену топливного фильтра, обеспечить применение рекомендованных автопроизводителем смазочных масел и специальных жидкостей, а также проверку работоспособности свечей накала и аккумуляторной батареи”, - посоветовали в “Белнефтехиме”.

Ранее Телеграф сообщил, что ГАИ попросила белорусов начать переобувать свои автомобили не дожидаясь 1 декабря. Там свою рекомендацию аргументировали первыми заморозками. Однако не всякая зимняя резина законна даже после 1 декабря.

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