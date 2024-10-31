Дедлайн по налогам, отмена «дачных» льгот, повышение пособий и госрегулирование цен на медуслуги. Чего ещё ждать в ноябре белорусам?

Опубликовано: 31.10.2024 07:23 , Обновлено: 31.10.2024

Последний осенний месяц сулит белорусам не только сезонную хандру на фоне затяжных промозглых дождей и увеличение аптечных чеков на противовирусные препараты, но и немало приятных бонусов. Например, длинные четырёхдневные выходные, повышенные «детские» пособия и доплаты к пенсиям, открытие сезона охоты на пушного зверя. Впрочем, и без «ложки дёгтя» в этом сладком списке не обойдётся. Рассказываем, что ещё изменится в стране с 1 ноября.

Когда отрабатывать ноябрьский допвыходной?

В первую очередь напомним, что в ноябре белорусов ждёт чуть больше выходных, чем обычно. Из-за того, что в этом году День Октябрьской революции, который в нашей стране объявлен официальным праздничным днём, выпадает на четверг, правительство разрешило сделать выходным и пятницу, 8 ноября. В результате у многих белорусов будет четыре выходных подряд. Однако, выходную пятницу придётся отработать – её перенесли на субботу, 16 ноября .

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Как новый БПМ изменит пособия и доплаты к пенсиям?

Ещё одним приятным моментом ноября для многих белорусов станет повышение размера бюджета прожиточного минимума (БПМ). С 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года БПМ в среднем на душу населения будет составлять 437,8 рубля .

[info_b]С точными размерами БПМ для других категорий граждан с 1 ноября можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.[/info_b]

В связи с ростом БПМ с 1 ноября соразмерно вырастут и зависящие от этого показателя «возрастные» доплаты к пенсиям и многие государственные пособия семьям с детьми. Речь идёт и о единовременных выплатах (например, при рождении ребенка), и о ежемесячных «детских» пособиях (например, доплатах семьям с детьми до 3 лет или на детей-инвалидов). И те, и другие, по данным Минтруда, повысятся в среднем на 1,1% .

Фото иллюстрационное: Onliner.by

В такси – по новым правилам?

Важные нововведения с ноября ждут водителей и пассажиров такси. С этого дня полноценно заработают некоторые положения президентского указа №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Он предусматривает создание в Беларуси отдельного Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Работа по его наполнению ведётся уже почти полгода. Но если до сих пор водители такси могли вносить свои данные в реестр по заявительному принципу абсолютно бесплатно, с 1 ноября за любые действия с данными реестра им придётся платить .

[info_b]С точными размерами государственной пошлины за внесение сведений в реестр, установленными Минтрансом, можно ознакомиться в нашем материале по ссылке. [/info_b]

Из-за введения этого реестра в сервисе «Яндекс Go» спрогнозировали этой осенью «массовый отток» водителей из легального сегмента рынка такси в Беларуси. Там подсчитали, что до 70% белорусских водителей, которые работают с сервисом, не смогут выполнить условия Минтранса и попасть в новый реестр. В сервисе также заявили, что это «не может не отразиться на потребителе» и ценах на услуги такси.

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В Министерстве транспорта и коммуникаций, тем не менее, придерживаются иного видения ситуации. В ведомстве убеждены, что после того, как новый государственный реестр автомобильных перевозчиков заработает полноценно, существенного повышения тарифов на услуги такси не произойдёт.

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Новые цены в магазинах и медцентрах

А вот что точно подорожает, так это цены на некоторые марки сигарет. О повышении стоимости своей продукции с 1 ноября заявили Гродненская табачная фабрика «Неман» и компании «Сентони ПРО», «Табак-инвест» и «Беларусьторг». Цена за пачку подрастёт на 10-20 копеек , а в продаже появятся ещё шесть новых разновидностей сигарет.

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[info_b]С актуальными ценами на сигареты с фильтром, которые продают белорусские компании, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам по ссылке.[/info_b]

А вот как изменятся цены в белорусских медцентрах, предсказывать не берёмся, однако, по решению правительства, с 1 ноября Министерство здравоохранения начнёт контролировать тарифы на некоторые медицинские услуги. Так, под госрегулирование попали тарифы на прием (консультации) врачей-специалистов , на ряду с услугами на стоматологические услуги, лабораторную, лучевую, ультразвуковую, функциональную и эндоскопическую диагностику и медосвидетельствование для получения водительской медсправки.

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Отмена «дачных» скидок на электрички, дополнительные поезда и скоростная «Ласточка»

С 1 ноября заканчивается действие сезонной 50%-ной льготы на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Её Белорусская железная дорога на время активного “дачного периода” - с 1 мая по 31 октября - предоставляет пенсионерам. Теперь им вновь придётся оплачивать проезд в пригородных электричках по 100%-ному тарифу.

В то же время БелЖД совместно с РЖД с 1 ноября запускает дополнительную скоростную «Ласточку» : поезд ЭС1П «Ласточка» №719/720 в «премиумной» комплектации будет курсировать между Минском и Москвой с пятницы по понедельник.

[info_b]С точным графиком движения дополнительной «Ласточки» можно ознакомиться на сайте БелЖД по ссылке.[/info_b]

Кроме того, на период с 25 октября по 11 ноября БелЖД назначила 90 дополнительных поездов как внутри страны, так и за ее пределы, а на участке “Мозырь — Калинковичи — Минск” и обратно с 1 ноября на постоянной основе запустила ещё две пары электрички.

Запреты для рыболовов и «зелёный свет» для охотников

С 1 ноября в Беларуси начинают действовать сезонные запреты на ловлю двух видов рыб:

сига чудского - до 15 декабря, то есть на период нереста,

сома обыкновенного – до 31 марта, то есть на период зимовки.

[info_b]Согласно части 1 статьи 16.25 Кодекса об административных нарушениях, за рыбалку в запретные время и сроки и в запрещенных местах белорусским рыбакам грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (сейчас это до 1200 рублей), а также конфискация орудий добычи рыбы или других водных животных и «иных предметов, явившихся орудием или средством совершения нарушения».

При этом следует помнить о том, что за каждую незаконно пойманную рыбу придется также заплатить, а если инспекторы природоохраны оценят вред, причиненный окружающей среде, в 100 и более базовых величин, то может наступить уголовная ответственность.[/info_b]

А вот для охотников, наоборот, в ноябре открывается сезон на новые виды животных. Так, со 2 ноября и в течение следующих трёх месяцев в Беларуси можно будет охотиться на пушного зверя :

белку,

куницу,

хорька,

норку,

ондатру.

[info_b]Разрешённые сроки охоты на конкретные виды животных можно посмотреть в календаре охотника на сайте Белорусского общества охотников и рыболовов по ссылке.[/info_b]

Впрочем, белорусским охотникам следует помнить о том, что в ноябре продолжится спецмероприятия «Охота», которое запустила 1 октября Государственная инспекция охраны животного и растительного мира. В рамках этого мероприятия вплоть до 31 декабря будут усилены проверки в охотничьих угодьях для профилактики незаконной охоты и браконьерства, а также контроля за оборотом незаконных орудий добычи диких животных, в том числе оружия и боеприпасов.

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Дедлайн по имущественным налогам

Ну и, наконец, 15 ноября – крайний срок внесения единого имущественного платежа. В этом году он объединил в себе сразу три налога - налог на недвижимость, земельный и транспортный налоги. Даже если вы не получили извещение из налоговой службы, это никоим разом не освобождает вас от обязанности платить указанные налоги. Поэтому тем, кто подпадает под одну из трёх категорий налогоплательщиков, следует самостоятельно позаботиться об этом.

[info_b]О том, как узнать сумму начисленных за прошлый год налогов без почтового извещения, а также как оплатить налоги единым платежом, мы рассказывали в материале, который можно почитать по ссылке.[/info_b]

А вот тем, кто не заплатит имущественные налоги вовремя или не внесёт всю причитающуюся сумму, грозит штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (на сегодняшний день это 20 рублей). Если же налоговая установит, что человек отказался платить налог умышленно, сумма штрафа может существенно возрасти – до 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин (то есть не менее 400 рублей).