Штраф - до 1200 рублей. БООР предупредило белорусов о запрете на ловлю этих 2 рыб с 1 ноября

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Опубликовано: 30.10.2024 21:21 , Обновлено: 30.10.2024

В Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) сообщили, что с 1 ноября начнет действовать запрет на ловлю сига чудского и сома обыкновенного в водоемах страны. Узнали, какие штрафы грозят за нарушение запрета.

Как рассказали в БООР, с 1 ноября по 15 декабря у представителей семейства лососевых, к которым относится сиг чудской, начинается период нереста. Запрет на его ловлю в это время устанавливают для создания “благоприятных условий” для воспроизводства рыбы.

Сиг чудской / Фото: Fishingby.com

Что касается сома обыкновенного, то он, по информации БООР, наоборот, очень чувствителен к холодам, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку и становится практически неподвижным. Поэтому рыбу легко выловить на зимовальных ямах.

Сом обыкновенный

Чтобы сохранить популяцию сома, по всей стране как раз запрещают ловить его с 1 ноября по 31 марта . В объединении подчеркнули, что запрет распространяется как на промысловый, так и на любительский лов.

В БООР также напомнили, что, согласно Правилам любительского рыболовства и Правилам ведения рыболовного хозяйства, в рыболовных угодьях Беларуси запрещена ловля всех видов рыб на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля .

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Какие штрафы грозят за нарушение запрета на ловлю рыбы

Согласно части 1 статьи 16.25 КоАП Беларуси, за рыбалку в запретное время и сроки и в запрещенных местах белорусским рыбакам грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (от 400 до 1200 рублей) с конфискацией орудий добычи рыбы или без.

При этом следует помнить о том, что за каждую незаконно пойманную рыбу придется также заплатить, а если инспекторы природоохраны оценят вред, причиненный окружающей среде, в 100 и более базовых величин, то может наступить уголовная ответственность (статья 281 УК).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что 21 сентября в Беларуси стартовал сезон охоты на гусей. На этих птиц любого пола и возраста белорусам беспрепятственно разрешено охотиться вплоть до 8 декабря.

Однако в БООР предупредили, что не все виды гусей, которые встречаются в стране, относятся к охотничьим. Один вид включен в Красную книгу Беларуси и, следовательно, за его убийство, даже случайное, охотникам грозит серьезное наказание.

В Беларуси стартовал сезон охоты на гусей. За какой вид грозит штраф в 1200 рублей?