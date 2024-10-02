Налоговая разослала все извещения по единому платежу. Куда обращаться белорусам, которые не получили?

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Опубликовано: 02.10.2024 14:20 , Обновлено: 02.10.2024

Министерство по налогам и сборам (МНС) отчиталось о завершении массовой рассылки извещений на уплату имущественных налогов. Речь о налоге на недвижимость, а также транспортном и земельном налогах, которые с этого года можно вносить единым платежом. Разобрались, что делать тем, кто не получил уведломление из налоговой.

Разумеется, то, что вы не получили извещение из налоговой службы, никоим разом не освобождает вас от обязанности платить указанные налоги. Не исключено, что письмо затерялось где -то по дороге от налоговой инспекции до почтового ящика, поэтому те, кто подпадает под одну из трёх категорий налогоплательщиков обязаны сами побеспокоиться об этом.

Узнать сумму начисленных за прошлый год налогов в МНС предложили белорусам, не получившим извещение по почте, один из трёх способов:

Зарегистрироваться в личном кабинете на портале налоговых органов, перейдя по ссылке, и буквально одной кнопкой сформировать извещение в электронной форме.

Обратиться непосредственно в налоговую инспекцию, где также по запросу могут выдать копию извещения.

Проверить сумму через систему ЕРИП.

В последнем случае необходимо в дереве ЕРИП последовательно пройти по следующим вкладкам, указывая данные о месте регистрации налогоплательщика:

Платежи и переводы / Система «Расчет» (ЕРИП) - Налоги - Город или область/район - ИМНС по району или управление по работе плательщиками ИМНС по району - Единый имущественный платеж.

В последней вкладке необходимо указать учетный номер плательщика (УНП), который можно узнать через электронный сервис Государственного реестра плательщиков, перейдя по ссылке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в извещениях, разосланных МНС, напечатаны сразу два QR-кода, что ввело некоторых в замешательство. В ведомстве разъяснили, что проводить платёж нужно только по одному из них.

МНС попросило белорусов платить только по одному QR-коду в уведомлениях о едином имущественном платеже. Зачем там второй?