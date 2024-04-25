БелЖД пообещала с 1 мая снизить цены на билеты на проезд в электричках для некоторых белорусов. Надолго?

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Опубликовано: 25.04.2024 10:51 , Обновлено: 05.07.2024

С 1 мая стоимость проезда на поездах региональных линий эконом-класса Белорусской железной дороги (БелЖД), как ожидается, снизится в два раза, но только для одной категории пассажиров. Речь о сезонных льготах, которые уже не первый год вводятся БелЖД специально для белорусских пенсионеров на время активного "дачного периода".

Скидка в 50% , согласно официальной информации, размещённой на сайте БелЖД, будет распространяться только на поезда региональных линий эконом-класса. То есть на поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами) цены на билеты даже для пенсионеров останутся неизменными.

[info_b]Сезонные скидки в качестве господдержки пенсионерам закреплены Указом Президента Республики Беларусь от 29.04.2011 № 176.[/info_b]

Согласно положения законо, на такую льготу могут рассчитывать все белорусы, которые уже достигли общеустановленного пенсионного возраста:

женщины старше 58 лет,

мужчины старше 63 лет.

Приобретать билеты на электрички по льготному тарифу белорусские пенсионеры, согласно действующим правилам, смогут вплоть до 31 октября .

Чтобы получить право на льготный билет, при покупке в кассе или на станции в обязательном порядке необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Кроме того, его следует иметь при себе и во время поездки, ведь его всегда могут проверить инспекторы и контролеры.

Напомним, на 25%-ные сезонные скидки от БелЖД в период с 1 июня по 31 августа 2024 года по некоторым курортным направлениям также могут рассчитывать дети.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изменило стоимость пассажирских билетов и перевозки багажа железнодорожным транспортом. Некоторые тарифы увеличили на 4%.

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