Сколько придётся платить белорусским перевозчикам за регистрацию в новом госреестре? Минтранс утвердил тарифы

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Опубликовано: 21.09.2024 08:12 , Обновлено: 21.09.2024

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси утвердило регламенты административных процедур, связанных с включением данных в госреестр автомобильных пассажирских перевозок, который был запущены этим летом. Среди прочего ведомство установило и размер госпошлины, которую в скором времени придётся платить перевозчикам за внесение информации в новый реестр.

Тарифы на административные процедуры, связанные с включением информации в государственный реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении определены ведомственным постановлением №69 от 16 августа 2024 года. В субботу, 21 сентября, текст постановления выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Итак, Минтранс установил следующие размеры государственной пошлины за внесение сведений в реестр:

за внесение сведений о транспортном средстве — 2 базовые величины (на сегодня сумма составляет 80 рублей),

за внесение сведений о водителе — 1 базовая величина (40 рублей),

за внесение информации о диспетчерах автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси — 100 базовых величин (4000 рублей),

за изменение сведений в реестре о транспортных средствах — 1 базовая величина (40 рублей),

за изменение сведений в реестре о водителях — 0,5 базовой величины (20 рублей),

за изменение сведений в реестре о диспетчерах - 1 базовая величина (40 рублей).

Отметим, что взимать плату за внесение сведений в реестр, согласно президентскому указу№32 «Об автомобильных перевозках пассажиров», начнут только с 1 ноября 2024 года. До этой даты вносить данные в реестр пообещали бесплатно.

[info_b]Помимо размеров платы за административные процедуры, своим новым постановлением Минтранс также утвердил перечень документов и сведений, необходимых для осуществления указанных административных процедур. С ними можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

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