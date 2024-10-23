Подорожает ли в Беларуси такси после введения реестра перевозчиков? В Минтрансе дали прогноз по тарифам

Опубликовано: 23.10.2024 16:13 , Обновлено: 15.11.2024

Подорожают ли услуги такси в Беларуси после того, как полноценно заработает новый государственный реестр автомобильных перевозчиков? На этот волнующий вопрос 23 октября ответил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.

Он пояснил, что цена на услуги такси варьируется в зависимости от многих факторов, в том числе, от текущего спроса и даже времени суток. Например, пользователи мобильных приложений такси могли заметить, что повышение тарифов происходит даже в течение одних суток, например, в зависимости от погодных условий за окном.

А вот сам факт новых требований, предъявляемых к перевозчикам, и введение специального госреестра, по словам представителя Минтранса, на тарифы на услуги такси повлиять не должны.

“Если говорить о повышении тарифов в рамках реестра, то мы не прогнозируем повышения”, - процитировало Гладкого госагентство БЕЛТА.

Представитель Минтранса также заявил,что следить за тарифами таксистов будет в том числе и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. По его словам, Минтранс рассчитывает на то, что ведомство “странит факты нарушений антимонопольного законодательства и прав потребителей”.

[info_b]Напомним, сведения в новый реестр пассажирских перевозчиков, который будет вести Транспортная инспекция по указу президента №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров», начали вносить с 1 августа. До 31 октября 2024 года это можно делать бесплатно, а с 1 ноября за любые действия, касающиеся реестра, придётся платить государственную пошлину.[/info_b]

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Между тем, ранее, как сообщал Telegraf.news, в сервисе “Яндекс Go” спрогнозировали этой осенью “массовый отток” водителей из легального сегмента рынка такси в Беларуси. Там подсчитали, сколько белорусских водителей не смогут попасть в новый реестр автомобильных пассажирских перевозчиков, создаваемый в настоящее время в стране и заявили, что это “не может не отразиться на потребителе” и ценах на услуги такси.

«Уйдут в тень или из профессии» — В «Яндекс Go» спрогнозировали отток 25 тыс. водителей такси в Беларуси. Что будет с ценами?