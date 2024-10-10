Природоохрана объявила двухмесячную «Охоту» на белорусских охотников. Кого пообещали «освободить от ответственности»?
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира дала старт двухмесячному специальному комплексному мероприятию "Охота". Инспекторы пообещали в это время усилить контроль как за самими охотниками, так и за должностными лицами, отвечающими за охотничьими угодьями, ведь за нарушение правил охоты в Беларуси предусмотрены немалые штрафы. Однако, в некоторых случаях инспекторы пообещали "освободить от ответственности" нарушителей.
Спецмероприятие “Охота” будет проводиться с 1 октября по 31 декабря . В это время в белорусских лесах разрешается загонная охота на копытных (лось, кабан, косуля, олень благородный, олень пятнистый, лань и муфлон), также со 2 ноября в этом году открывается охота на пушного зверя (зайцев, белку, куницу, норку, ондатру, хорька, лисицу, енотовидную собаку).
[info_b]Разрешённые сроки охоты на конкретные виды животных можно посмотреть в календаре охотника на сайте Белорусского общества охотников и рыболовов по ссылке. [/info_b]
В связи с началом сезона массовых охот инспекторы вместе с правоохранительными органами решили усилить проверки в охотничьих угодьях и организовать работу по двум направлениям:
- профилактика незаконной охоты и браконьерства,
- пресечение оборота незаконных орудий добычи диких животных, в том числе оружия и боеприпасов.
Если с первым пунктом всё однозначно - за незаконную охоту можно поплатиться штрафом, а за убитого без разрешения животного придётся выплачивать денежную компенсацию (а в случае с краснокнижным животным - даже угодить за решётку), то в случае с незарегистрированным оружием ответственности можно избежать.
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Как пояснил заместитель начальника Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Денис Чертович районному изданию “Ошмянский вестник”, чтобы избежать штрафов охотникам, которые хранят у себя незарегистрированное оружие, запрещенные орудия охоты и рыболовства, например, сети, следует добровольно сдать их в инспекцию.
“Физические лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, запрещенные орудия охоты и рыболовства, сети, освобождаются от административной ответственности”, - подчеркнул Чертович.
[info_b]Напомним, согласно статье 16.27 КоАП, штраф от 10 до 30 базовых величин (то есть до 1200 рублей сегодня) с конфискацией орудий охоты можно получить за:
- за охоту без надлежащего разрешения,
- охоту в запрещенных местах,
- охоту в запретное время или запрещенные сроки,
- охоту запрещенными орудиями или запрещенными способами.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что до 11 октября по всей Беларуси проводится оперативно-профилактическое специальное комплексное мероприятие “Арсенал”. В рамках этого мероприятия милиция пообещала проверить условия хранения оружия индивидуальными владельцами, для чего пройдутся по домам тех, у кого есть разрешение на право хранение нарезного, гладкоствольного и газового оружия.
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