БелЖД назначила 90 дополнительных поездов на 18 дней. Куда внутри Беларуси, а куда - за границу?

Опубликовано: 18.10.2024 18:33 , Обновлено: 18.10.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) назначила 90 дополнительных поездов на период с 25 октября по 11 ноября. Причем как внутри страны, так и за ее пределы.

Как рассказали в пресс-центре БелЖД, дополнительные поезда решили назначить по причине “прогнозируемого увеличения пассажиропотока” на школьных осенних каникулах и ноябрьских праздниках.

Внутри страны - 78 дополнительных составов, их пообещали запустить на “наиболее востребованных” у пассажиров маршрутах:

“Минск-Гомель”,

“Минск-Брест”,

“Минск-Витебск”,

“Минск-Гродно”,

“Минск-Могилев”,

“Минск-Пинск”,

“Гродно-Орша-Кричев”.

А в международном сообщении вместе с “Российскими железными дорогами” назначили 12 дополнительных поездов по маршрутам “Минск-Москва” и “Минск-Санкт-Петербург”. В пресс-центре БелЖД отметили, что больше всего рейсов предусмотрели на 6, 7 и 10 ноября.

[info_b]Подробную информацию о времени отправления, маршруте дополнительных поездов можно получить на сайте перевозчика, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра.[/info_b]

Также в БелЖД заверили, что продолжат работу по назначению дополнительных поездов и “в зависимости от спроса” увеличат количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 октября в российских поездах «Ласточка», курсирующих между Минском и Москвой, по информации БелЖД, стала доступна оплата проезда и товаров белорусскими рублями. Такую возможность ввели для «улучшения качества обслуживания пассажиров».

В российских «Ласточках» разрешили расплачиваться белорусскими рублями. Но только на одном маршруте

Также мы рассказывали, что БелЖД предупредила о временном изменении графика движения некоторых поездов на участке «Барановичи — Волковыск». Причиной такого решения стало плановое проведение ремонтных работ на перегонах «Слоним — Озерница» и «Боровцы — Полонка». В пресс-службе подчеркнули: ходить по новому графику поезда будут вплоть до конца ноября.

БелЖД на 3 месяца изменила график и маршруты некоторых поездов. Где больше нет остановки?