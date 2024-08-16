Совмин ввел госрегулирование цен на популярную среди белорусов услугу медцентров

Опубликовано: 16.08.2024 11:04 , Обновлено: 16.08.2024

В постановлении правительства Беларуси, которое вступит в силу с 1 ноября, оказалась популярная среди белорусов медицинская услуга, которую оказывают все частные клиники. Тарифы на нее теперь будет контролировать Минздрав отдельным постановлением.

Речь идёт о приемах (консультациях) врачей-специалистов . Также чиновники установили такой дополнительный список платных медицинских услуг, на которые тарифы будет регулировать министерство здравоохранения:

Стоматология,

Диагностика, в том числе лабораторная, лучевая, ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая,

медосвидетельствование для получения водительской медсправки.

Ранее министр здравоохранения Александр Ходжаев заявил во время посещения Университетской стоматологической клиники в Минске, что хочет, чтобы стоматология стала “справедливой”.

“Я не говорю, что она должна быть дешевой, но я настаиваю на том, чтобы она была справедливой. Чтобы цена, которая формируется в частном и государственном центрах, была приблизительно похожа”, - сказал главный медчиновник, не уточнив, в чем в таком случае заключается справедливость.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси подготовил проект постановления, в котором прописал максимально возможные тарифы на платные консультации и приемы врачей в организациях здравоохранения.

Тогда в проекте говорилось, что в зависимости от квалификации специалиста прием и консультация у него будут стоить от 30 до 80 рублей.

Совмин Беларуси предложил ограничить цены на платные приемы врачей в поликлиниках и медцентрах. Во сколько обойдется консультация?