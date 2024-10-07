Совмин устроил белорусам 4 выходных подряд в ноябре. Когда придется отрабатывать?

Опубликовано: 07.10.2024 11:16 , Обновлено: 07.10.2024

Скоро ноябрь - в Беларуси отметят День Октябрьской революции. В этом году праздник выпадает на четверг, который будет выходным днем. В Совете министров напомнили, какой еще выходной будет в ноябре из-за праздника и когда его придется отработать.

Постановление правительства № 814 “О переносе рабочих дней в 2024 году” опубликовали еще в ноябре 2023-го. Согласно документу, в пятницу, 8 ноября, будет еще один выходной после 7-го, однако его придется отработать в субботу, 16-го.

После этого ближайший выходной посреди недели будет 25 декабря (среда), когда католики отмечают Рождество. Так как это середина недели, никаких дополнительных выходных и переносов, соответственно, не предусмотрено.

Календарь с праздниками и переносами на 2025 год пока не появился.

Ранее Telegraf.news писал, что в Витебском областном управлении Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты пояснили, обязан ли работодатель продлить отпуск сотруднику, если задержал выплату отпускных.

Должен ли работодатель продлить отпуск белорусам, если не перевел за него выплаты в срок? В Минтруда ответили

Также мы рассказывали, что делать белорусам в случае болезни до или во время отпуска. Как пояснили в Минтруда, если работник заболел во время отпуска, он продлевается на соответствующее больничному периоду число календарных дней. Также можно перенести неиспользованную часть отпуска на другой согласованный с нанимателем период.

В Минтруда пояснили, что белорусам делать с отпуском в случае болезни до или во время него