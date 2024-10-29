Минтруда повысило БПМ, а значит, и детские пособия с доплатами к пенсиям белорусов. На сколько?

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Опубликовано: 29.10.2024 13:59 , Обновлено: 04.11.2024

Министерство труда и социальной защиты Беларуси своим постановлением № 84 от 24 октября повысило размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Они будут действовать с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025-го. Посмотрели, как увеличатся за счет этого доплаты к пенсиям и госпособиям.

Вот какие размеры БПМ установили:

в среднем на душу населения - 437,8 рубля (раньше - 433, +4,8 рубля, или +1,1%),

для трудоспособного населения - 468,58 рубля (прежде - 462,26, +6,32),

для пенсионеров - 319,93 (до повышения - 314,13, +5,8 рубля),

для детей до 3 лет - 274,09 (раньше - 273,78, +0,31),

для детей от 3 до 6 лет - 365,59 (прежде - 365,55, +0,04),

для детей от 6 до 18 лет - 436,16 (до повышения - 428,23, +7,93 рубля).

Инфографика: Минтруда Беларуси

По информации Минтруда, с начала 2024 года БПМ увеличился на 19%.

Как увеличатся госпособия

В ведомстве рассказали о новых размерах государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Они, по данным Минтруда, с 1 ноября повысятся на 1,1%:

пособие при рождении первого ребенка (единовременное) составит 10 БПМ, или 4378 рублей,

пособие при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ, или 6129,2 рубля,

пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное), – 100% БПМ, или 437,8 рубля,

пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) – 50% БПМ, или 218,9 рубля,

пособие на детей старше 3 лет, воспитываемых в отдельных категориях семей (ежемесячное), - 50% БПМ, или 218,9 рубля,

пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ, или 306,46 рубля,

пособие по уходу за ребенком-инвалидом (ежемесячное) с I и II степенью утраты здоровья до исполнения 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ, или 437,8 рубля,

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ, или 525,36 рубля,

пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное), – 70% БПМ, или 306,46 рубля.

Как повысятся “возрастные” доплаты к пенсиям

Они также, по информации Минтруда, увеличатся на 1,1% и составят:

для пенсионеров 75-79 лет – 82,09 рубля,

80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 164,18 рубля, а при наличии инвалидности I группы –218,9.

К слову, ранее Telegraf.news рассказывал, когда белорусам начинают начислять так называемую “возрастную” доплату к пенсиям, в каких размерах и кому она не положена.

Кому не положена возрастная доплата к пенсии и сколько она составляет? В Минтруда ответили белорусам

Также мы писали, что Совет министров предложил усилить материальную поддержку бывшим военнослужащим, увеличить ежемесячную надбавку к пенсии труженикам тыла, а еще одной категории белорусов снизить пенсионный возраст на 5 лет. Такие инициативы предложили в законопроекте “Об изменении законов по вопросам ветеранов”, который 2 октября во втором чтении приняла Палата представителей Национального собрания.

Совмин предложил увеличить надбавку к пенсии одной категории белорусов, другой – снизить пенсионный возраст на 5 лет