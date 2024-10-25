На 10-20 копеек дороже. МНС Беларуси с 1 ноября подняло цены на 9 марок сигарет

Опубликовано: 25.10.2024 15:20 , Обновлено: 30.10.2024

Министерство по налогам и сборам Беларуси объявило о повышении цен на некоторые марки сигарет. Ожидается, что с 1 ноября стоимость пачек станет выше на 10 или 20 копеек в зависимости от торговой марки. Согласно обновлённой информации на сайте МНС, всего же со следующего месяца подорожают 9 видов табачных изделий.

Министерство по налогам и сборам Беларуси сообщило о повышении цены на одну марку Гродненской табачной фабрики “Неман” и компании “Сентони ПРО”, на семь — от производителя “Табак-инвест”, на две от импортируемых “Беларусьторгом” и на шесть — от ввозимых в Республику ООО “Сентони ПРО”. Однако, если учесть, что ряд указанных марок производят и импортируют в Беларусь сразу несколько предприятий, фактически изменения затронули только 9 из них:

+ 10 копеек к стоимости:

Camel Blue (новая цена — 6,20 рублей);

Camel Yellow (новая цена — 6,20 рублей);

Camel Compact (новая цена — 5,85 рублей);

Camel Compact Blue (новая цена — 5,85 рублей);

Richmond Compact Special Blue (новая цена — 5,75 рублей);

Sobranie Caster (новая цена — 7,50 рублей).

+ 20 копеек к стоимости:

Pall Mall Superslims Azure (новая цена — 5,90 рублей);

Dunhill Fine Cut Blue (новая цена — 7,80 рублей);

Dunhill Fine Cut Gold (новая цена — 7,80 рублей).

Кроме того, согласно данным Министерства по налогам и сборам, с 1 ноября в магазинах и киосках появятся новые марки сигарет, среди которых:

Pall Mall Nano Aroma Ruby (цена — 6 рублей);

Esse Silver Nano (цена — 6,90 рублей);

Esse Black Nano (цена — 6,90 рублей);

Esse Exchange S (цена — 6,90 рублей);

Esse Exchange Brown (цена — 6,90 рублей);

Esse Exchange Summer Red (цена — 6,90 рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская компания “Табак-Инвест” лишилась права производить четыре популярные марки сигарет, которые до сих пор выпускались по лицензии японской корпорации JT International и её британской “дочки” Gallaher Group. Лицензионное соглашение было расторгнуто ещё в мае этого года и сейчас компания распродаёт последние остатки известных брендов.

Белорусскую компанию «Табак-Инвест» лишили права производить сигареты четырёх известных марок