БелЖД назначила 2 новые электрички из Минска в эту область. Как часто будут ходить?

Опубликовано: 26.10.2024 11:21 , Обновлено: 26.10.2024

"Белорусская железная дорога" сообщила, что 1 ноября запустит новые электрички на участке "Мозырь - Калинковичи - Минск" и обратно. Посмотрели, как будут ходить поезда.

Как рассказали в пресс-центре БелЖД, каждый день будут ходить две пары электропоездов региональных линий бизнес-класса № 874/873 и № 876/875. Но 1 ноября, по графику, запустят только два поезда: из Мозыря отправлением в 17:57 и прибытием в Минск в 21:46 и из столицы отправлением в 19:38 и прибытием в Мозырь в 23:50. То есть электрички будут в пути около четырех часов.

Вот какой график со 2 ноября и дальше:

Отправление из Мозыря в 05:40 и 17:57 и приезд в Минск в 9:34 и 21:46 соответственно.

Отправление из столицы в 13:45 и 19:38 и прибытие в Мозырь в 17:36 и 23:50 соответственно.

Электрички будут останавливаться в Пуховичах, Осиповичах, Бобруйске, Жлобине, Светлогорске и Калинковичах.

По информации БелЖД, продажа билетов на эти электрички уже доступна. В пресс-центре напомнили, что купить квитки можно в железнодорожных кассах, через раздел «Услуги пассажирам» на сайте БелЖД, а также в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

Кстати, как рассказали в пресс-центре, эти электрички запустили на данном участке благодаря “завершению работ по электрификации и модернизации инфраструктуры участка “Калинковичи – Барбаров”.

[info_b]Более подробную информацию о расписании движения новых поездов можно получить на сайте БелЖД, а также по телефону контакт-центра перевозчика 105.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что БелЖД предупредила пассажиров об изменении расписания и маршрутов некоторых поездов и отмене электричек на период с 29 по 31 октября. Причина — ремонтные работы.

БелЖД изменила расписание некоторых поездов и отменила электрички. В какие дни?

Также мы рассказывали, что БелЖД назначила 90 дополнительных поездов на период с 25 октября по 11 ноября. Причем как внутри страны, так и за ее пределы.

БелЖД назначила 90 дополнительных поездов на 18 дней. Куда внутри Беларуси, а куда — за границу?