«Уйдут в тень или из профессии» - В «Яндекс Go» спрогнозировали отток 25 тыс. водителей такси в Беларуси. Что будет с ценами?

Опубликовано: 28.08.2024 15:12 , Обновлено: 15.11.2024

В сервисе "Яндекс Go" спрогнозировали этой осенью "массовый отток" водителей из легального сегмента рынка такси в Беларуси. Там подсчитали, сколько белорусских водителей не смогут попасть в новый реестр автомобильных пассажирских перевозчиков, создаваемый в настоящее время в стране. Как пояснил руководитель популярного сервиса такси в странах СНГ Кирилл Свинцов, потерять свой доход уже этой осенью могут до 70% водителей, работающих с ними. Узнали, как это отразится на ценах на услуги такси.

[info_b]С 1 августа белорусские таксисты могут вносить свои сведения в новый реестр пассажирских перевозчиков, который будет вести Транспортная инспекция по указу президента №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».

До 31 октября 2024 года будет действовать своеобразный переходный период, в течение которого перевозчики смогут подать сведения бесплатно, без взимания государственной пошлины. По окончании этого периода за любые действия, касающиеся реестра, придётся платить госпошлину.[/info_b]

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По словам Свинцова, к 1 ноября, когда новые правила заработают полноценно, потерять свой законный заработок в популярном сервисе могут до 70% водителей. Именно столько водителей такси, по подсчётам специалистов, с большой долей вероятности не смогут попасть в реестр, поскольку не будут соответствовать всем требованиям. В абсолютных цифрах речь идёт о 25 тысячах водителей, заявил Свинцов в интервью порталу Onliner.by.

Все эти люди, по его словам, “либо уйдут в тень и начнут работать от борта, либо вовсе уйдут из профессии”. Причём коснётся это в первую очередь тех, для кого работа в такси является не основным видом заработка, а дополнительным источником дохода, предположил специалист. Он отметил, что сегодня таких водителей на рынке такси в Беларуси “абсолютное большинство — до двух третей”.

Это, по мнению представителя сервиса такси “не может не отразиться на потребителе”.

“В случае массового оттока водителей из легального сегмента серьезно вырастут стоимость поездки и время подачи автомобиля, исчезнет возможность обеспечивать вывоз пассажиров в часы пик”, - пояснил Свинцов.

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“Повышение тарифов не прогнозируется” - Минтранс

Между тем,в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси, наоборот, повышения тарифов на услуги такси после вступления в силу нового реестра не прогнозируют.

Так, неделей ранее начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий в эфире телеканала “Беларусь 2” заявил, что данный реестр создаётся “в помощь в первую очередь самому перевозчику”, а в ответ на опасения, высказанные субъектами бизнес-сообщества по поводу потенциального увеличения тарифов на перевозку уверенно заявил: “Мы — Министерство транспорта — говорим и прогнозируем, что повышение тарифов не прогнозируется”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина рассказал, как именно будет работать реестр и какую деятельность после вступления указа в силу будут считать незаконной.

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