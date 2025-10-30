Новые правила по кредитам и отмена льгот для дачников. Что ещё ждёт белорусов в ноябре?

Опубликовано: 30.10.2025 21:35 , Обновлено: 30.10.2025

Последний осенний месяц сулит белорусам не только повышение детских пособий и доплат к пенсиям, но и новые правила по кредитам, отмену сезонных льгот для дачников и дедлайн на уплату имущественных налогов. Собрали самое важное, к чему стоит подготовиться в ноябре.

Новые БПМ: как изменятся пособия и пенсии?

В конце октября Министерство труда и социальной защиты планово пересмотрело размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Они подросли в среднем на 0,7% . Соразмерно вырастут с 1 ноября и те социальные пособия, пенсионные доплаты, государственные субсидии, которые привязаны к этому показателю.

Новые размеры бюджета прожиточного минимума будут действовать вплоть по 31 января 2026 года (показатель пересматривают раз в квартал).

[inf]С новыми суммами детских социальных пособий и «возрастных» прибавок к пенсиям можно ознакомиться в нашем материале по ссылке. [/inf]

Что будет с кредитами в ноябре?

Сразу несколько событий в ноябре повлияют на кредитно-денежную политику страны. Во-первых, с 1 ноября Национальный банк Беларуси вводит две новые расчетные величины стандартного риск а (РВСР). Впервые такой инструмент решили применять к инвестиционным кредитам, выдаваемым юрлицам.

Впрочем, РВСР для новых кредитов физлицам (за исключением льготных) осталась неизменной - 19,1% годовых (такое значение действует с июля 2025 года). Следовательно, существенного «подорожания» кредитов для рядовых белорусов до конца года (в новые РВСР установили сразу на 2 месяца) ожидать не стоит. Как, впрочем, и существенного роста доходности по рублёвым вкладам - РВСР для новых срочных безотзывных банковских вкладов также осталась на октябрьском уровне - 15,64% годовых .

Нацбанк изменил РВСР. Как повлияет на вклады и кредиты белорусов?

А вот выдавать кредиты в ноябре начнут по-новому. Теперь банки будут обязаны не перечислять деньги по кредиту в день заключения договора, а ждать до следующего дня. Или заключать сам договор на следующий день после обращения клиента.

Всё дело в новой инструкции, которая заработает с 22 ноября . Она обязала банки ещё до заключения кредитного договора информировать клиентов – под роспись - о приемах мошенников.

Нацбанк поменял с 22 ноября условия выдачи всех кредитов белорусам

Фото: Onliner.by

Лимиты на наличные и отмена комиссии

В ноябре заработают новые лимиты на снятие наличных любым бесконтактным способом, в том числе с использованием токенов для мобильных платежных сервисов, у одного из крупнейших банков страны – Беларусбанка. В зависимости от вида карты лимит будет составлять от 600 до 1000 рублей , причём они будут действовать в банкоматах как самого Беларусбанка, так и любого другого банка на территории Беларуси.

Не больше 600 рублей в день. Беларусбанк ввёл новые лимиты на снятие наличных по картам

Аналогичные лимиты недавно ввёл другой белорусский банк – Белагропромбанк. Объяснили это заботой о деньгах клиентов и борьбой с мошенниками, которые похищают деньги со счетов белорусов, выуживая у них информацию для регистрации банковских карт в мобильных платежных приложениях.

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Приятной новостью для клиентов Беларусбанка станет отмена одной из самых распространённых комиссий, на которую часто жаловались клиенты банка, в том числе, в официальных соцсетях финансового учреждения - за переводы денежных средств между карточками самого же Беларусбанка. Деньги за эту операцию перестанут снимать с 1 ноября.

Беларусбанк отменил с 1 ноября одну из самых распространённых комиссий

Оплата картой в общественном транспорте

Кстати, банковские карты теперь придутся к месту не только в магазинах, но и в общественном транспорте. Во-первых, с 1 ноября платёжными терминалами должны быть оборудованы все маршрутки.

Впрочем, понятие “платёжного терминала” , как оказалось, предполагает не только физический карточный платёжный терминал. Такие электронные платежные сервисы безналичной оплаты, как “Оплати”, E-POS, SmartPay, Cashew к ним приравняли, так что садиться в маршрутку без наличной «подстраховки» всё же не стоит.

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Между тем, в Минске в ноябре расширится эксперимент по оплате банковской картой проезда в общественном транспорте. Если сейчас картой можно расплатиться только в троллейбусе № 1 (маршрут «Зеленый Луг 6 – ст.м. «Московская»), то с 1 ноября – ещё и в автобусе № 1 .

[inf]О том, как проверить, прошла ли оплата картой, можно ли оплатить одной картой сразу за несколько человек, а также ответы на другие распространённые вопросы касательно оплаты проезда картой можно найти в нашем материале по ссылке.[/inf]

Конец дачных льгот

А вот для одной категории пассажиров приход ноября означает окончание действующих льгот. Речь о пожилых людях, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста (для женщин - 58 лет, для мужчин – 63).

В летний период они имеют право на 50%-ную скидку на билеты в поездах региональных линий экономкласса. Но уже 31 октября действие такой «дачной» скидки официально заканчивается.

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Дедлайн по имущественным налогам

В ноябре также истекает срок уплаты обязательных имущественных налогов - это транспортный налог, земельный налог и налог на недвижимость. Их нужно оплатить не позднее 17 ноября 2025 года, иначе начнёт капать пеня, а неплательщика дополнительно могут оштрафовать за несвоевременную оплату налога.

[inf]Инструкцию, как провести платёж через ЕРИП, можно найти в материале по ссылке.[/inf]

Каникулы и длинные выходные

Ну а начнётся ноябрь со школьных каникул. Неделя свободы от домашних заданий, школьной формы и обязанности вставать в раннюю рань не может не радовать детей, но на взрослых накладывает определённые обязательства.

На время школьных каникул, как правило, ГАИ усиливает контроль за пешеходами на дорогах, а ведомства нередко проводят профилактические акции по безопасности.

Одна из таких акций - “За безопасность вместе” – организована МЧС совместно с Минтруда и соцзащиты, Минобразования и прочими ведомствами. Проверки по домам специалисты будут проводить по 2 ноября.

[inf]К кому именно могут прийти «в гости», читайте в нашем материале по ссылке.[/inf]

Ну а в конце каникул у родителей школьников будет возможность провести чуть больше времени вместе с семьёй. Всё благодаря дополнительному выходному дню, образовавшемуся из-за того, что День Октябрьской революции, который отмечается 7 ноября и в нашей стране объявлен общереспубликанским праздником и официальным выходным днём, в этому годы выпал на пятницу.

Минтруда пообещало белорусам три выходных дня подряд в ноябре. Что с отработкой?

Отрабатывать «лишний» выходной не придётся, так что у тех, кто работает по классической пятидневке, получатся длинные трёхдневные выходные с пятницы по воскресенье - 7, 8 и 9 ноября.

[inf]Как в эти дни будут работать больницы, поликлиники, а также аптеки, можно узнать по ссылке.[/inf]