Минтруда пообещало белорусам три выходных дня подряд в ноябре. Что с отработкой?

Опубликовано: 27.10.2025 12:51 , Обновлено: 27.10.2025

Министерство труда и социальной защиты рассказало, как будут работать в Беларуси в ноябре. Большинство работающих белорусов впереди ждут большие выходные. Посмотрели, придётся ли в этом году отрабатывать за дополнительный ноябрьский выходной.

Длинные ноябрьские выходные образовались в производственном календаре белорусов благодаря Дню Октябрьской революции, который отмечается 7 ноября и в нашей стране объявлен общереспубликанским праздником и официальным выходным днём. Официальные выходные по закону белорусам отрабатывать не нужно.

Поскольку в этом году 7 ноября выпадает на пятницу, у тех, кто работает по классической пятидневке, получатся длинные трёхдневные выходные с пятницы по воскресенье - 7, 8 и 9 ноября.

В Минтруда подсчитали, что у тех, кто работает на условиях пятидневки, в ноябре будет в общей сложности 19 рабочих дней, а у тех, кто работает на шестидневке - 24 рабочих дня.

Соответственно, расчетная норма рабочего времени в ноябре, согласно производственному календарю, при 40-часовой рабочей неделе составит:

для пятидневки, с выходными субботами и воскресеньями – 151 час;

для шестидневки с выходным воскресеньем – 157 часов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Беларуси уже утвердило график переносов рабочих дней в 2026 году. Согласно документу длинные выходные будут в четырех месяцах из 12. А вот перенос - всего один.

Совмин утвердил всего один перенос рабочего дня в 2026 году. Уже есть календарь всех длинных выходных