Минтруда пообещало белорусам три выходных дня подряд в ноябре. Что с отработкой?
Министерство труда и социальной защиты рассказало, как будут работать в Беларуси в ноябре. Большинство работающих белорусов впереди ждут большие выходные. Посмотрели, придётся ли в этом году отрабатывать за дополнительный ноябрьский выходной.
Длинные ноябрьские выходные образовались в производственном календаре белорусов благодаря Дню Октябрьской революции, который отмечается 7 ноября и в нашей стране объявлен общереспубликанским праздником и официальным выходным днём. Официальные выходные по закону белорусам отрабатывать не нужно.
Поскольку в этом году 7 ноября выпадает на пятницу, у тех, кто работает по классической пятидневке, получатся длинные трёхдневные выходные с пятницы по воскресенье - 7, 8 и 9 ноября.
В Минтруда подсчитали, что у тех, кто работает на условиях пятидневки, в ноябре будет в общей сложности 19 рабочих дней, а у тех, кто работает на шестидневке - 24 рабочих дня.
Соответственно, расчетная норма рабочего времени в ноябре, согласно производственному календарю, при 40-часовой рабочей неделе составит:
- для пятидневки, с выходными субботами и воскресеньями – 151 час;
- для шестидневки с выходным воскресеньем – 157 часов.
Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Беларуси уже утвердило график переносов рабочих дней в 2026 году. Согласно документу длинные выходные будут в четырех месяцах из 12. А вот перенос - всего один.
Совмин утвердил всего один перенос рабочего дня в 2026 году. Уже есть календарь всех длинных выходных