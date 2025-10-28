Ещё один белорусский банк ограничил «бесконтактную» выдачу наличных

Опубликовано: 28.10.2025 14:21 , Обновлено: 28.10.2025

Ещё один белорусский банк - Белагропромбанк - ограничил максимальную сумму выдачи наличных в банкоматах бесконтактным способом. В банке назвали введённые лимиты одной из "проактивных мер заботы" о средствах клиентов.

Лимиты на “бесконтактную” выдачу наличных финансовое учреждение решило ввести для того, чтобы иметь возможность эффективнее пресекать попытки проведения несанкционированных операций. Как известно, бесконтактные операции сегодня всё активнее используются мошенниками.

Чтобы ограничить их возможности и защитить средства клиентов, уже с 28 октября 2025 года в банкоматах Белагропромбанка будут действовать лимиты на операции, в том числе, с использованием реквизитов карточек (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах) - не более 500 рублей в сутки (для карточек, выпущенных в иностранной валюте, лимит составит 135 евро и 160 долларов).

Кроме того, с 1 декабря 2025 года Белагропромбанк решил обновить лимиты на переводы с карточек банка. В сутки можно будет переводить до 2400 рублей, а за месяц - не более 40 000 рублей.

Максимальные суммы одного перевода будут зависеть от вида карты - для пенсионных карточек Белкарт Премиум решили установить лимиты поменьше:

до 600 рублей,

до 200 долларов,

до 180 евро,

до 15 000 российских рублей.

Для остальных карт банка лимиты с 1 декабря в два раза больше:

до 1200 рублей,

до 400 долларов,

до 350 евро,

до 30 000 российских рублей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что схожие ограничения на “бесконтактное” снятие наличных со своих карт недавно установил и Беларусбанк. В пресс-службе банка их также объяснили борьбой с мошенниками, которые похищают деньги со счетов белорусов, выуживая у них информацию для регистрации банковских карт в мобильных платежных приложениях.

Не больше 600 рублей в день. Беларусбанк ввёл новые лимиты на снятие наличных по картам